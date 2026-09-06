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El Turco Naim habló a fondo de su separación de Emilia Attias y reconoció lo que más le costó

El Turco Naim habló de su separación de Emilia Attias y cómo transitó ese momento de su vida y el cambio a la soltería tras estar tantos años en pareja.

6 sept 2026, 11:00
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El Turco Naim habló a fondo de su separación de Emilia Attias y reconoció lo que más le costó

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El Turco Naim habló a fondo de su separación de Emilia Attias y reconoció lo que más le costó

El Turco Naim habló a fondo de su separación de Emilia Attias y reconoció lo que más le costó

Carmen Barbieri, Paula Chaves, Tuli Acosta, Chino Leunis y el Turco Naim fueron los invitados del programa PH Podemos Hablar (Telefe) del sábado 5 de septiembre.

Al plantearse sobre el final de las relaciones, el actor Turco Naim reconoció las dificultades que tuvo tras su ruptura de su expareja, Emilia Attias.

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"Hace casi tres años ya (de la separación de Emilia Attias). Yo venía de seis años y con Emilia pasé a 18 años, son como 25 en pareja", recordó Naim sobre sus anteriores y largas relaciones a lo largo de su vida.

"Es dura la separación. Imaginate: yo no sabía ni vestirme. Hasta la ropa que me ponía le preguntaba a ella, demasiado dependiente”, confesó el actor.

En ese sentido, el actor reconoció que la ruptura después de tantos años de matrimonio no fue para nada fácil. “Pero es dura la separación, te quedás solo, sobre todo los domingos pero después aprendés”, comentó.

Y puso en contexto con una situación de la vida diaria donde sintió al principio el hecho de no estar en pareja después de tanto tiempo acompañado por la actriz.

"Es dura la separación en el sentido que te quedas solo, sobre todo los domingos. Pero con el tiempo aprendés. Es lindo el matrimonio pero también te despersonalizas un poco. Los pro y los contra", se sinceró el Turco Naim.

El recuerdo del Turco Naim sobre el comienzo de su noviazgo con Emilia Attias

En el programa, el Turco Naim comentó cómo fue aquel inicio del noviazgo con Emilia Attias con las redes instalándose y cómo llevó los comentarios de aquel entonces tras hacerse público el romance.

"Los dos somos públicos, artistas y yo soy un pandillero total y estar con ella súper fina y alucinante. Recién empezaba las redes hace 20 años y yo actuaba hace 40. Antes salías y nadie se enteraba", recordó.

Y apuntó sobre ese entonces: "Era la chica del momento y yo venía de hace muchos años. Al principio me chocó un poco lo de los comentarios en Internet que no estaba acostumbrado pero después yo tengo la personalidad que voy para adelante y me adapto riéndome".

"Ahora estoy tranquilo, bien encaminado, con mis rutinas y soy papá soltero", concluyó el Turco Naim.

     

 

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