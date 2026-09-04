Tragedia en los Alpes: un argentino murió tras caer al vacío y su primo quedó internado

El viaje a Europa y la travesía por el Mont Blanc

Ansiaume había viajado a Europa por motivos laborales y durante su estadía en Francia decidió realizar una actividad de montaña junto a un primo, también argentino, que vive en ese país.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los dos habían completado sin inconvenientes el ascenso por ese sector del Mont Blanc. El accidente se produjo posteriormente, durante el descenso, mientras realizaban rapel.

La hipótesis sobre la caída

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el accidente pudo haber ocurrido en un tramo de descenso libre. En ese momento, los dos escaladores se habrían desenganchado de las clavijas.

Según esa posibilidad, un mínimo enganche habría provocado que ambos perdieran el equilibrio y cayeran al vacío desde varios metros de altura.

Las causas precisas del accidente todavía no fueron determinadas.