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Tragedia en los Alpes: un argentino murió tras caer al vacío y su primo quedó internado

Gabriel Ansiaume, un enólogo mendocino de 39 años, falleció durante una travesía de escalada en la Aiguille du Peigne, en Chamonix. Otro argentino que lo acompañaba sufrió heridas graves y debió ser operado en un hospital de Sallanches.

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Tragedia en los Alpes franceses: murió un argentino y otro quedó internado tras una caída. (Foto: archivo)

Tragedia en los Alpes franceses: murió un argentino y otro quedó internado tras una caída. (Foto: archivo)

Gabriel Ansiaume murió este jueves mientras realizaba una travesía de escalada libre en el macizo del Mont Blanc, Francia. El accidente ocurrió en la Aiguille du Peigne, una de las famosas agujas de Chamonix, cuya cumbre alcanza los 3.192 metros de altura. El otro montañista que lo acompañaba sobrevivió y continúa internado.

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Según informó el diario francés Le Parisien, el episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana en horario argentino, alrededor del mediodía en Francia. Ambos argentinos se encontraban realizando una ruta de escalada cuando, por causas que todavía son investigadas, resbalaron y cayeron hacia el corredor de los Papillons.

El accidente ocurrió en la Aiguille du Peigne, una de las famosas agujas de Chamonix, cuya cumbre alcanza los 3.192 metros de altura. (Foto: archivo)

El accidente ocurrió en la Aiguille du Peigne, una de las famosas agujas de Chamonix, cuya cumbre alcanza los 3.192 metros de altura. (Foto: archivo)

Otros escaladores que estaban en el sector advirtieron lo ocurrido y alertaron a los equipos de emergencia. Los rescatistas del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Chamonix llegaron hasta el lugar, pero no pudieron salvar a Ansiaume.

Su compañero fue evacuado y trasladado al hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya. Debido a la gravedad de las lesiones, debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece en recuperación.

El viaje a Europa y la travesía por el Mont Blanc

Ansiaume había viajado a Europa por motivos laborales y durante su estadía en Francia decidió realizar una actividad de montaña junto a un primo, también argentino, que vive en ese país.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los dos habían completado sin inconvenientes el ascenso por ese sector del Mont Blanc. El accidente se produjo posteriormente, durante el descenso, mientras realizaban rapel.

La hipótesis sobre la caída

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el accidente pudo haber ocurrido en un tramo de descenso libre. En ese momento, los dos escaladores se habrían desenganchado de las clavijas.

Según esa posibilidad, un mínimo enganche habría provocado que ambos perdieran el equilibrio y cayeran al vacío desde varios metros de altura.

Las causas precisas del accidente todavía no fueron determinadas.

En pocas palabras

  • Tragedia en Francia: Un enólogo argentino murió al caer durante una escalada en Chamonix.
  • Escalada fatal: Gabriel Ansiaume, de 39 años, y otro escalador resbalaron en el macizo del Mont Blanc.
  • Rescate y heridos: El acompañante sobrevivió, fue operado y se recupera en el hospital de Sallanches.
Resumen generado por Thinkindot AI
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