El festejo íntimo de la Selección argentina tras la épica remontada ante Egipto: cantos, abrazos y mensajes para Messi

En medio de la celebración también se escuchan algunas frases que reflejan el clima del grupo. Alexis Mac Allister pidió enfocarse en lo que viene: "Ahora a descansar, muchachos". Inmediatamente otro futbolista respondió con un grito que resumió el objetivo del equipo: "¡Un partido más!". Antes de finalizar la grabación, Otamendi lanzó otra frase que rápidamente se hizo viral: "Estamos re locos".

El emotivo mensaje de Otamendi para Lionel Messi

Minutos después, Otamendi volvió a emocionar a los hinchas con otra publicación. El defensor compartió una imagen abrazado a Lionel Messi y le dedicó un mensaje cargado de cariño para el capitán argentino.

"Sos nuestra bandera, enano. La Argentina y el mundo está feliz si vos estás feliz", escribió, acompañado por corazones celestes y blancos y el emoji de una cabra, en alusión al histórico debate sobre el "GOAT" del fútbol.

Thiago Almada también celebró la clasificación

Otro de los futbolistas que compartió su felicidad fue Thiago Almada, quien en esta oportunidad comenzó el partido en el banco de suplentes tras dejarle su lugar en el equipo a Leandro Paredes.

El mediocampista publicó una foto junto a Exequiel Palacios y Nicolás Otamendi desde el banco de suplentes y escribió un breve mensaje que resumió el momento del plantel: "A cuartos".

La Selección argentina dejó atrás uno de los partidos más difíciles del Mundial 2026 y ya se enfoca en los cuartos de final, impulsada por un grupo que volvió a demostrar su fortaleza en los momentos de mayor presión.