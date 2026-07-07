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El festejo íntimo de la Selección argentina tras la épica remontada ante Egipto: cantos, abrazos y mensajes para Messi

Nicolás Otamendi compartió la celebración íntima y le dejó un mensaje a Lionel Messi. La Selección ganó 3-2 sobre el final y avanzó a los cuartos de final del Mundial.

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El festejo íntimo de la Selección argentina. (Foto: captura)
El festejo íntimo de la Selección argentina. (Foto: captura)

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una explosión de emociones dentro del vestuario. Después de la agónica victoria por 3-2 sobre Egipto, conseguida con un gol de Enzo Fernández en los minutos finales, los futbolistas celebraron con cantos, abrazos y mensajes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

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Las imágenes compartidas por Nicolás Otamendi y Thiago Almada mostraron la intimidad de un plantel que pasó del sufrimiento a la euforia y que ya piensa en el próximo desafío de la Copa del Mundo.

Uno de los primeros en mostrar cómo se vivió la clasificación fue Nicolás Otamendi, quien ingresó en el tramo final del encuentro y publicó un video desde el vestuario del estadio de Atlanta.

"A cuartos", escribió el experimentado defensor junto a las imágenes en las que todo el plantel aparece abrazado mientras canta el clásico tema de cancha: "Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina... Porque los jugadores me van a demostrar... Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo...".

En medio de la celebración también se escuchan algunas frases que reflejan el clima del grupo. Alexis Mac Allister pidió enfocarse en lo que viene: "Ahora a descansar, muchachos". Inmediatamente otro futbolista respondió con un grito que resumió el objetivo del equipo: "¡Un partido más!". Antes de finalizar la grabación, Otamendi lanzó otra frase que rápidamente se hizo viral: "Estamos re locos".

El emotivo mensaje de Otamendi para Lionel Messi

Minutos después, Otamendi volvió a emocionar a los hinchas con otra publicación. El defensor compartió una imagen abrazado a Lionel Messi y le dedicó un mensaje cargado de cariño para el capitán argentino.

"Sos nuestra bandera, enano. La Argentina y el mundo está feliz si vos estás feliz", escribió, acompañado por corazones celestes y blancos y el emoji de una cabra, en alusión al histórico debate sobre el "GOAT" del fútbol.

Thiago Almada también celebró la clasificación

Otro de los futbolistas que compartió su felicidad fue Thiago Almada, quien en esta oportunidad comenzó el partido en el banco de suplentes tras dejarle su lugar en el equipo a Leandro Paredes.

El mediocampista publicó una foto junto a Exequiel Palacios y Nicolás Otamendi desde el banco de suplentes y escribió un breve mensaje que resumió el momento del plantel: "A cuartos".

La Selección argentina dejó atrás uno de los partidos más difíciles del Mundial 2026 y ya se enfoca en los cuartos de final, impulsada por un grupo que volvió a demostrar su fortaleza en los momentos de mayor presión.

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