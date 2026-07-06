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Escándalo mundial: Donald Trump confesó que llamó a la FIFA para levantar la sanción de la estrella de Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos rompió el silencio y reconoció haber intervenido ante las autoridades del fútbol internacional para habilitar a Folarin Balogun. Los detalles sobre la confesión desató una crisis institucional sin precedentes.

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Escándalo mundial: Donald Trump confesó que llamó a la FIFA para levantar la sanción de la estrella de Estados Unidos

La Copa del Mundo ingresó en un terreno de máxima tensión que trasciende por completo los límites de los estadios de fútbol. Donald Trump confirmó que llamó a la FIFA para que levantaran la sanción al goleador de EE.UU., Folarin Balogun. El presidente de Estados Unidos cuestionó con dureza la decisión arbitral sufrida en la fase previa y aseguró de forma pública que le pidió directamente al organismo internacional revisar la acción que había dejado a su seleccionado sin su principal carta de ataque para el inicio de las llaves eliminatorias.

Leé también "Soy bueno en estas cosas": el polémico mensaje con el que Trump confirmó el llamado a Infantino por Balogun
Trump toma la tarjeta roja del árbitro y la rompe. Acá no ha pasado nada. (Foto: Captura de TV)

El mandatario norteamericano no se guardó nada al momento de analizar la polémica expulsión del delantero y arremetió contra la terna arbitral. “Vi la jugada, y soy una persona que ama los deportes, eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción. Este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su historial. Tomó una decisión que nadie podía creer”, afirmó el jefe de Estado. En la misma sintonía, Trump lamentó el fuerte impacto que tuvo la tarjeta roja sobre la estructura de su equipo y reveló cómo se gestó la sorpresiva marcha atrás: “Es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores. Y le sacó una tarjeta roja. No sabía qué significaba eso, sí, pedí una revisión por parte de la FIFA”, sostuvo sin filtros.

Tras confirmarse la resolución de las oficinas legales de la entidad madre del fútbol, el líder político utilizó sus canales oficiales de comunicación para manifestar su alegría. Trump celebró que la FIFA habilitara al goleador de EE.UU. para jugar ante Bélgica posteando: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, a través de su red Truth Social. Sin embargo, la confesión de su intervención directa provocó una inmediata y feroz réplica en el continente europeo, donde se habla de un quiebre absoluto en el juego limpio de la competencia.

Qué dice el duro comunicado de la UEFA contra la FIFA por el caso Balogun

La confederación europea reaccionó con una severidad inédita ante la decisión de eximir al futbolista estadounidense de la suspensión automática correspondiente por reglamento.

La UEFA emitió un duro comunicado señalando que la decisión adoptada de suspender, por un período de prueba de un año, la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja cruzó una línea roja y es una decisión injustificable. Desde el organismo del Viejo Continente sostuvieron que el fútbol se basa en reglas que constituyen el fundamento de una competencia justa, honesta y transparente. Asimismo, recordaron que una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una medida discrecional, sino un principio establecido en el reglamento que no puede quedar sujeto a excepciones, argumentando que es una injusticia con los futbolistas de otros países que ya atravesaron la misma situación y cumplieron regularmente su sanción.

Cómo reaccionó Bélgica ante la habilitación de Folarin Balogun

El próximo rival de los Estados Unidos en la llave de octavos de final puso el grito en el cielo y ya evalúa severas medidas legales para defender sus derechos deportivos.

La respuesta de la Real Federación Belga de Fútbol fue inmediata, expresó su “sorpresa” por la decisión y anunció que analiza todas las vías legales disponibles para impugnarla. A través de un documento oficial, las autoridades manifestaron que están estudiando todas las opciones posibles con el fin de proteger los derechos legítimos de todos los equipos participantes y salvaguardar los principios fundamentales del juego limpio. De hecho, portales locales como el diario belga De Standaard informaron que la federación incluso evalúa presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), mientras que el entrenador de Bélgica, Rudi Garcia, también cuestionó la medida y llegó a compararla con “una broma del Día de los Inocentes”, reflejando la indignación total del plantel europeo.

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