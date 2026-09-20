Desenlace fatal: una adolescente de 17 años salía de bailar y la atropelló un auto

En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado por personal de Policía Judicial para la realización de la autopsia.

El conductor quedó detenido

El vehículo era conducido por un hombre de 46 años, quien quedó detenido en la Alcaidía de la Unidad Departamental Juárez Celman.

El automovilista fue imputado por homicidio culposo, mientras la Justicia busca establecer cómo se produjo el atropello. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota y, por el momento, las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario.