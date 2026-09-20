En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Córdoba
Tragedia
Horror

Desenlace fatal: una adolescente de 17 años salía de bailar y la atropelló un auto

La víctima fue embestida junto a otros dos adolescentes de 16. El conductor del auto quedó detenido e imputado por homicidio culposo.

Tragedia en Córdoba: una adolescente de 17 años murió tras ser atropellada cuando salía de bailar

Tragedia en Córdoba: una adolescente de 17 años murió tras ser atropellada cuando salía de bailar

Una adolescente de 17 años murió este domingo después de ser atropellada por un auto cuando salía de bailar en la localidad cordobesa de La Carlota. Otros dos jóvenes, ambos de 16 años, también fueron embestidos y permanecen internados en grave estado.

Leé también La tragedia que un pozo séptico provocó para una abuela y su nieto de dos años
Una mujer de 61 años y su nieto de 2 murieron tras caer a un pozo séptico. (Foto: gentileza Diario Uno, mejorada con IA)

El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana sobre avenida Sabattini al 900. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, los tres adolescentes fueron atropellados por un Suzuki Alto, aunque las circunstancias del hecho todavía son investigadas.

Una adolescente murió en el lugar

Un llamado a la línea de emergencias 101 alertó a las autoridades sobre el accidente. Al llegar, los efectivos encontraron a los tres jóvenes y constataron que una de las adolescentes había fallecido como consecuencia del impacto.

Los otros dos adolescentes fueron trasladados a distintos centros de salud. Uno ingresó al hospital local, mientras que el segundo fue derivado al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto. Ambos continúan internados con pronóstico reservado.

En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado por personal de Policía Judicial para la realización de la autopsia.

El conductor quedó detenido

El vehículo era conducido por un hombre de 46 años, quien quedó detenido en la Alcaidía de la Unidad Departamental Juárez Celman.

El automovilista fue imputado por homicidio culposo, mientras la Justicia busca establecer cómo se produjo el atropello. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota y, por el momento, las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario.

En pocas palabras

  • Tragedia en La Carlota: Una adolescente de 17 años murió atropellada.
  • Otros dos heridos: Dos jóvenes de 16 años permanecen internados en grave estado.
  • Detenido e imputado: El conductor de 46 años fue imputado por homicidio culposo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Córdoba Tragedia
Notas relacionadas
Tragedia aérea: murió un hombre al chocar con un ala delta contra cables de alta tensión
Tragedia en San Martín de los Andes: una mujer entró al lago Lácar, se descompensó y murió
Caso Agostina Vega: marcharon para pedir justicia y su padre lanzó un fuerte reclamo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar