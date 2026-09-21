Placebo vuelve a la Argentina con un show imperdible para celebrar sus 30 años

Cuando Placebo apareció en 1996, en pleno auge del Britpop, Brian Molko y Stefan Olsdal construyeron una identidad a contramano de buena parte del rock británico de la época. “Nancy Boy” fue una de las primeras sacudidas; después llegarían “Pure Morning”, “Every You Every Me”, “Special K”, “The Bitter End” y una discografía que amplió ese universo sin domesticarlo.

El 3 de marzo, esa historia volverá a suceder en el presente. Malvinas Argentinas será el escenario para escuchar las canciones que encendieron el comienzo junto a las que fueron transformando a Placebo durante tres décadas, atravesadas ahora por todo lo que ocurrió desde entonces. Treinta años después, volver al origen también puede ser una forma de seguir avanzando.