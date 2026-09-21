La foto que subió Wanda Nara y despertó especulaciones: ¿Mauro Icardi envió flores para ella y sus hijas?

Si bien el posteo generó todo tipo de reacciones y hasta incluso se especuló con que la letra M podría estar asociada a su ex Mauro Icardi en medio de la guerra, muchos usuarios interpretaron que se trataría de un presente de Martín Migueles, pareja de la conductora, con quien viene de pasar unos días de descanso en las playas de Brasil.

Nora Colosimo defendió a Wanda Nara y fulminó a la China Suárez

En medio de la interminable guerra entre Wanda Nara y la China Suárez, Nora Colosimo volvió a hablar en LAM (América Tv) y cuestionó picante a la actriz y la trató de imitar de su hija.

“Que sea hermosa o tenga una cara soñada no te habilita a ser mala persona”, afirmó Nora Colosimo. Y luego profundizó en esa postura con una frase todavía más contundente: “La belleza con los años se va. No es el caso de ella, pero es muy fea por dentro”.

Nora recordó distintas situaciones vinculadas con la vestimenta y aseguró que la actriz repetía elecciones que previamente había realizado Wanda Nara.

“Si mi hija se vestía de verde, ella se vestía de verde; si se vestía de rosa, ella se vestía de rosa”, manifestó la mamá de la mediática.

La acusación también alcanzó las fotografías que la China Suárez compartía durante sus viajes en vuelos privados y Colosimo sostuvo que la actriz adoptaba posturas similares a las que utilizaba su hija frente a las cámaras.

“Se sentaba en el avioncito de la misma manera y provocadora como lo hacía mi hija. La imitó y la copió”, aseguró la angelita.