La foto que subió Wanda Nara y despertó especulaciones: ¿Mauro Icardi envió flores para ella y sus hijas?

Wanda Nara sigue generando revuelo ante cada aparición desde las redes sociales y en las últimas horas compartió un posteo que generó enorme sorpresa entre sus seguidores.
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Wanda Nara subió una imagen que llamó la atención en las redes acompañada de una dedicatoria especial que sorpendió a todos sus seguidores.
Wanda Nara sigue generando revuelo ante cada aparición desde las redes sociales y en las últimas horas compartió un posteo que generó enorme sorpresa entre sus seguidores.
La conductora compartió desde sus historias vía Instagram una imagen de tres ramos de flores amarillas que recibió acompañada de una tarjeta con un mensaje especial que sorprendió a todos.
“Gracias M . Te amamos”, escribió la conductora al mostrar el romántico obsequio recibido junto a un corazón amarillo, sin especificar quién se lo había enviado, y generando aún más intriga entre sus seguidores.
Se tratan de tres ramos de flores amarillas envueltas en papel blanco donde incluso se ve la tarjeta con una dedicatoria especial aunque no se puede descifrar con exactitud el contenido del texto, aunque estaban dedicadas especialmente tanto para ella como a sus dos hijas, Francesca e Isabella.
Si bien el posteo generó todo tipo de reacciones y hasta incluso se especuló con que la letra M podría estar asociada a su ex Mauro Icardi en medio de la guerra, muchos usuarios interpretaron que se trataría de un presente de Martín Migueles, pareja de la conductora, con quien viene de pasar unos días de descanso en las playas de Brasil.
En medio de la interminable guerra entre Wanda Nara y la China Suárez, Nora Colosimo volvió a hablar en LAM (América Tv) y cuestionó picante a la actriz y la trató de imitar de su hija.
“Que sea hermosa o tenga una cara soñada no te habilita a ser mala persona”, afirmó Nora Colosimo. Y luego profundizó en esa postura con una frase todavía más contundente: “La belleza con los años se va. No es el caso de ella, pero es muy fea por dentro”.
Nora recordó distintas situaciones vinculadas con la vestimenta y aseguró que la actriz repetía elecciones que previamente había realizado Wanda Nara.
“Si mi hija se vestía de verde, ella se vestía de verde; si se vestía de rosa, ella se vestía de rosa”, manifestó la mamá de la mediática.
La acusación también alcanzó las fotografías que la China Suárez compartía durante sus viajes en vuelos privados y Colosimo sostuvo que la actriz adoptaba posturas similares a las que utilizaba su hija frente a las cámaras.
“Se sentaba en el avioncito de la misma manera y provocadora como lo hacía mi hija. La imitó y la copió”, aseguró la angelita.