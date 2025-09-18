Una mujer y su hija murieron tras chocar contra una columna: la fiscalía investiga si fue un suicidio

El auto y la documentación hallada quedaron bajo custodia de la UFI N° 10, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, que en un primer momento instruyó la causa como homicidio culposo. Sin embargo, las pericias de la Policía Científica —que no detectaron huellas de frenado— orientaron la investigación hacia otras hipótesis. La fiscalía evalúa si se trató de homicidio doloso, suicidio o instigación al suicidio.

En redes sociales, Lavalle había publicado un mensaje inquietante el día previo al siniestro. En Facebook escribió: “No más desprecio de esa maldita gente disfrazada de víctimas, no más maltrato, no más ABANDONO! Juntos los tres. ¡Siempre solo con mamá desde la panza y así seguirá siendo mis angelitos!”. Acompañó esas palabras con imágenes junto a sus dos hijos. Y en el mismo texto concluyó: “¡Lo intenté todo, todo, la luché a más no poder me ganó el cansancio! No es vida, la vida nos la robaron, APROVECHARSE DE UNA PERSONA VULNERABLE ES DE COBARDE Y CONOZCO UN MONTÓN QUE SE APROVECHARON”.

Dónde pedir ayuda

Si se atraviesan momentos de angustia o pensamientos suicidas, es importante buscar asistencia. Se puede llamar al 0800-333-1665, acudir a una guardia de Salud Mental en el hospital público más cercano o comunicarse con el SAME (107).

Otras líneas de apoyo: