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Un alumno apareció con un arma en una foto y encendió las alarmas en una escuela marcada por una tragedia

El hecho ocurrió en un colegio donde mataron a otro alumno hace seis meses en Santa Fe. Un adulto fue imputado por tenencia indebida.

Un alumno apareció con un arma en una foto y encendió las alarmas en una escuela. (Foto: gentileza La Capital

Un alumno apareció con un arma en una foto y encendió las alarmas en una escuela. (Foto: gentileza La Capital, mejorada por IA) 

A seis meses del ataque a tiros que terminó con un alumno muerto y otros estudiantes heridos, una nueva situación vinculada con un arma de fuego encendió las alarmas en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal, Santa Fe. Esta vez, una estudiante advirtió que circulaba por WhatsApp una foto de un compañero de 16 años empuñando un revólver.

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Brutal pelea entre alumnas de una escuela. (Foto: captura)

La denuncia fue realizada este miércoles y rápidamente se activó el protocolo correspondiente. A partir de la investigación, la Policía logró localizar y secuestrar un revólver calibre 22, mientras que el adolescente quedó involucrado en una causa por intimidación pública.

El episodio generó especial preocupación entre alumnos, docentes y familias debido al antecedente ocurrido el 30 de marzo, cuando otro adolescente ingresó armado a la institución y abrió fuego contra sus compañeros. En aquel ataque murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros estudiantes resultaron heridos.

De acuerdo con la información publicada por La Capital, todo comenzó cuando una alumna alertó a las autoridades de la escuela sobre una imagen que circulaba en un canal de WhatsApp. En la fotografía aparecía un estudiante de 16 años sosteniendo un arma de fuego y frente a la advertencia, los directivos de la institución activaron el protocolo y dieron intervención a los organismos correspondientes.

En el ataque anterior murió Ian Cabrera, de 13 años. (Foto: archivo)

En el ataque anterior murió Ian Cabrera, de 13 años. (Foto: archivo)

Los investigadores comenzaron entonces a reconstruir el origen de la imagen y el posible paradero del arma. Para eso entrevistaron a personal de la escuela y realizaron un allanamiento en la vivienda del adolescente. Durante ese procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular y una tablet, que serán analizados en el marco de la investigación.

Dónde encontraron el revólver calibre 22

La búsqueda continuó hasta la vivienda de un familiar del adolescente. Allí, un adulto entregó voluntariamente un revólver calibre 22 sin municiones, que quedó secuestrado y será incorporado como evidencia a la causa.

El estudiante quedó involucrado en una investigación por intimidación pública, mientras que el adulto que entregó el arma fue imputado en libertad por tenencia indebida de arma de fuego.

Ahora, los investigadores intentan determinar cómo llegó el revólver a manos del adolescente, cuándo fue tomada la fotografía y en qué circunstancias comenzó a circular por WhatsApp.

El antecedente fatal en la Escuela Mariano Moreno

El nuevo episodio ocurrió apenas seis meses después de uno de los momentos más dramáticos atravesados por la comunidad educativa. El 30 de marzo, otro adolescente ingresó armado a la Escuela Nº 40 Mariano Moreno y disparó contra sus compañeros y como consecuencia del ataque murió Ian Cabrera, un estudiante de 13 años, y otros alumnos resultaron heridos.

Desde entonces, cualquier ruido o situación relacionada con una posible amenaza genera especial preocupación dentro de la comunidad educativa. Una muestra de ese temor ocurrió el 3 de septiembre, cuando la explosión del neumático de un camión en las inmediaciones de la escuela fue confundida inicialmente con disparos y provocó escenas de pánico.

En medio de las corridas, un grupo de estudiantes saltó desde un primer piso hacia un parasol, ocho menores debieron ser trasladados para recibir atención médica. Ahora, la aparición de la fotografía de un adolescente con un arma y el posterior secuestro del revólver volvieron a poner a la escuela en el centro de la preocupación.

En pocas palabras

  • Arma en escuela: Un alumno de 16 años apareció en una foto con un revólver, generando alarma en una escuela de Santa Fe.
  • Antecedente trágico: La escuela ya sufrió un ataque similar hace seis meses, donde murió un estudiante y otros resultaron heridos.
  • Secuestro y causa: Se secuestró un revólver calibre 22 y el adolescente fue imputado por intimidación pública; un adulto por tenencia indebida.
Resumen generado por Thinkindot AI
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