Un alumno apareció con un arma en una foto y encendió las alarmas en una escuela marcada por una tragedia

En el ataque anterior murió Ian Cabrera, de 13 años. (Foto: archivo)

Los investigadores comenzaron entonces a reconstruir el origen de la imagen y el posible paradero del arma. Para eso entrevistaron a personal de la escuela y realizaron un allanamiento en la vivienda del adolescente. Durante ese procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular y una tablet, que serán analizados en el marco de la investigación.

Dónde encontraron el revólver calibre 22

La búsqueda continuó hasta la vivienda de un familiar del adolescente. Allí, un adulto entregó voluntariamente un revólver calibre 22 sin municiones, que quedó secuestrado y será incorporado como evidencia a la causa.

El estudiante quedó involucrado en una investigación por intimidación pública, mientras que el adulto que entregó el arma fue imputado en libertad por tenencia indebida de arma de fuego.

Ahora, los investigadores intentan determinar cómo llegó el revólver a manos del adolescente, cuándo fue tomada la fotografía y en qué circunstancias comenzó a circular por WhatsApp.

El antecedente fatal en la Escuela Mariano Moreno

El nuevo episodio ocurrió apenas seis meses después de uno de los momentos más dramáticos atravesados por la comunidad educativa. El 30 de marzo, otro adolescente ingresó armado a la Escuela Nº 40 Mariano Moreno y disparó contra sus compañeros y como consecuencia del ataque murió Ian Cabrera, un estudiante de 13 años, y otros alumnos resultaron heridos.

Desde entonces, cualquier ruido o situación relacionada con una posible amenaza genera especial preocupación dentro de la comunidad educativa. Una muestra de ese temor ocurrió el 3 de septiembre, cuando la explosión del neumático de un camión en las inmediaciones de la escuela fue confundida inicialmente con disparos y provocó escenas de pánico.

En medio de las corridas, un grupo de estudiantes saltó desde un primer piso hacia un parasol, ocho menores debieron ser trasladados para recibir atención médica. Ahora, la aparición de la fotografía de un adolescente con un arma y el posterior secuestro del revólver volvieron a poner a la escuela en el centro de la preocupación.