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Tragedia en Punta Lara

Video: los gritos de los vecinos al conductor del choque en el que murió un bebé de 10 días

Las imágenes fueron registradas después del accidente y muestran al hombre dentro de la camioneta mientras varias personas lo enfrentan. La familia del bebé busca testigos y cámaras que permitan reconstruir cómo ocurrió el impacto.

Increparon al conductor involucrado en el choque en el que murió un bebé de 10 días.

Increparon al conductor involucrado en el choque en el que murió un bebé de 10 días.

Un video registrado poco después del choque en el que murió un bebé de 10 días en Punta Lara muestra el momento de tensión que se vivió en el lugar. En las imágenes se observa al conductor de la camioneta involucrada dentro del vehículo, mientras varias personas se acercan, lo increpan y golpean la carrocería.

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Tadeo tenía apenas 10 días y murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en el choque. (Foto: redes sociales).

El hombre, de 66 años, permanecía sentado en la Ford EcoSport cuando uno de los presentes le preguntó: “¿A cuánto venías?”. En medio de los reclamos, otra persona expresó: “Hay un bebé muerto”.

Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias del accidente, la familia de Tadeo comenzó una búsqueda de testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

También solicitaron registros de cámaras de seguridad privadas, videos tomados por otros conductores y cualquier otra imagen que permita reconstruir los momentos previos y posteriores al impacto.

Cómo fue el choque en Punta Lara

El accidente ocurrió el domingo sobre la Avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, en Punta Lara. Una Ford EcoSport impactó desde atrás contra una Fiat Fiorino en la que viajaban un hombre, su pareja y sus dos hijos: una nena de 3 años y Tadeo, de apenas 10 días.

A raíz del impacto, el bebé salió despedido del vehículo. Fue trasladado inicialmente al Hospital Cestino y posteriormente derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde murió como consecuencia de las heridas que había sufrido.

La hermana de Tadeo, de 3 años, también fue trasladada al Hospital de Niños y posteriormente recibió el alta. Otros ocupantes de los vehículos involucrados también sufrieron heridas y debieron recibir atención médica.

El conductor de la camioneta quedó en libertad

El conductor de la Ford EcoSport fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años. Luego del accidente, Pacheco permaneció demorado durante algunas horas, pero posteriormente recuperó la libertad.

La investigación está a cargo de la UFI N° 10 de La Plata, que lleva adelante una causa por “homicidio culposo” y “lesiones culposas”.

En pocas palabras

  • Choque fatal en Punta Lara: Un bebé de 10 días murió tras un impacto vehicular en Almirante Brown.
  • Búsqueda de testigos: La familia del bebé solicita cámaras y testimonios para reconstruir el accidente.
  • Investigación en curso: El conductor de la camioneta involucrada fue liberado mientras se definen las responsabilidades.
Resumen generado por Thinkindot AI
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