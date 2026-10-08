Video: los gritos de los vecinos al conductor del choque en el que murió un bebé de 10 días

Cómo fue el choque en Punta Lara

El accidente ocurrió el domingo sobre la Avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, en Punta Lara. Una Ford EcoSport impactó desde atrás contra una Fiat Fiorino en la que viajaban un hombre, su pareja y sus dos hijos: una nena de 3 años y Tadeo, de apenas 10 días.

A raíz del impacto, el bebé salió despedido del vehículo. Fue trasladado inicialmente al Hospital Cestino y posteriormente derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde murió como consecuencia de las heridas que había sufrido.

La hermana de Tadeo, de 3 años, también fue trasladada al Hospital de Niños y posteriormente recibió el alta. Otros ocupantes de los vehículos involucrados también sufrieron heridas y debieron recibir atención médica.

El conductor de la camioneta quedó en libertad

El conductor de la Ford EcoSport fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años. Luego del accidente, Pacheco permaneció demorado durante algunas horas, pero posteriormente recuperó la libertad.

La investigación está a cargo de la UFI N° 10 de La Plata, que lleva adelante una causa por “homicidio culposo” y “lesiones culposas”.