Increparon al conductor que provocó el choque en el que murió el bebé de 10 días: "¿A cuánto...?"

En otro momento, la desesperación quedó sintetizada en una frase que resume la magnitud de lo ocurrido: “Hay un bebé muerto”.

El episodio ocurrió luego de un choque por alcance registrado sobre la avenida Almirante Brown, una de las principales arterias de Punta Lara. La investigación judicial busca ahora determinar con precisión cómo se produjo la colisión y cuáles fueron las responsabilidades que pudieron haber influido en el desenlace fatal.

El video que muestra la indignación de los testigos después del choque

Las imágenes conocidas después del accidente permiten reconstruir parte del escenario que quedó inmediatamente después de la colisión.

El conductor de una Ford EcoSport, un hombre de 66 años identificado como Oscar Luciano Pacheco, permanecía dentro del vehículo cuando varias personas se acercaron. La camioneta había quedado involucrada en el choque contra una Fiat Fiorino, en la que viajaba una familia.

La escena fue de extrema tensión. Los testigos, todavía conmocionados por lo sucedido, rodearon el vehículo y reclamaron explicaciones. Los gritos se mezclaron con la desesperación de quienes habían presenciado las consecuencias del impacto.

La pregunta sobre la velocidad fue una de las principales recriminaciones que recibió el conductor. La velocidad a la que circulaba la camioneta constituye precisamente uno de los puntos que deberán establecer las pericias incorporadas a la investigación.

El video no permite por sí solo determinar cuál era la velocidad exacta del vehículo ni establecer responsabilidades penales. Esos aspectos deberán ser determinados mediante las pruebas reunidas por los investigadores.

Sin embargo, las imágenes sí reflejan la enorme conmoción que provocó el accidente entre quienes se encontraban en el lugar.

La presencia de un bebé recién nacido entre las víctimas generó una reacción particularmente dolorosa. Tadeo tenía solamente 10 días de vida cuando sufrió el impacto que terminaría provocando su muerte.

Cómo ocurrió el choque en Punta Lara

El accidente ocurrió sobre la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, en Punta Lara.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la Ford EcoSport conducida por Pacheco impactó desde atrás contra una Fiat Fiorino en la que se trasladaba una familia.

En el utilitario viajaban una pareja junto con sus dos hijos: una niña de 3 años y el pequeño Tadeo, que había nacido apenas diez días antes.

La violencia de la colisión provocó que el bebé saliera despedido del habitáculo. La situación generó inmediatamente una emergencia y quienes se encontraban en la zona solicitaron asistencia médica.

El menor fue trasladado inicialmente al Hospital Cestino, donde recibió atención de urgencia. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, posteriormente fue derivado al Hospital de Niños de La Plata.

Los profesionales médicos intentaron estabilizarlo, pero el cuadro era crítico.

Finalmente, Tadeo murió horas después como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el choque.

La noticia provocó una profunda conmoción entre familiares y allegados, que debieron enfrentar una pérdida ocurrida apenas diez días después del nacimiento del bebé.

La hermana de Tadeo también fue trasladada al hospital

La tragedia también alcanzó a la hermana del bebé, una niña de 3 años que viajaba junto con sus padres en la Fiat Fiorino.

Luego de la colisión, la menor recibió asistencia médica y permaneció bajo observación. A diferencia de su hermano, pudo ser dada de alta posteriormente.

El resto de la situación médica de los integrantes de la familia quedó sujeto a la evolución de las lesiones producidas por el impacto.

El hecho de que el bebé haya salido despedido del vehículo se convirtió en uno de los aspectos centrales de la reconstrucción del accidente.

Los investigadores deberán analizar las condiciones de seguridad existentes dentro del vehículo, además de las características del impacto y todos los factores que pudieron intervenir en el desenlace.

Qué investiga la Justicia por la muerte del bebé

La causa judicial quedó en manos de la UFI N° 10 de La Plata, que inició las actuaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar eventuales responsabilidades.

El conductor de la EcoSport quedó imputado, en principio, por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Después de permanecer demorado durante algunas horas, Pacheco recuperó la libertad, mientras la investigación continúa avanzando.

La liberación no implica el cierre de la causa ni la desvinculación del conductor de la investigación. El expediente continúa abierto y los investigadores deberán incorporar distintos elementos de prueba antes de establecer cómo continuará la situación procesal.

Entre las medidas previstas aparecen las pericias mecánicas de los vehículos, el análisis de la escena y la recopilación de imágenes que puedan haber registrado el momento del accidente.

Uno de los objetivos principales será establecer las condiciones en las que circulaba la camioneta antes del impacto.

La velocidad, uno de los puntos que busca determinar la investigación

La velocidad a la que circulaba la Ford EcoSport aparece como uno de los interrogantes que deberán ser despejados.

La pregunta que los testigos realizaron al conductor inmediatamente después del choque quedó registrada en el video y refleja una de las primeras inquietudes que surgieron en el lugar.

Sin embargo, la velocidad real del vehículo deberá ser establecida mediante pruebas técnicas, y no únicamente a partir de testimonios o percepciones de las personas que presenciaron el hecho.

Los especialistas podrán analizar distintos elementos de la escena, entre ellos las marcas producidas durante la colisión, la posición final de los vehículos, los daños en las carrocerías y otros indicios que permitan reconstruir la mecánica del accidente.

También serán relevantes los testimonios de quienes estaban en las inmediaciones de la avenida Almirante Brown.

Por ese motivo, la búsqueda de testigos se convirtió en una de las prioridades para la familia y para la investigación judicial.

La familia busca testigos y cámaras de seguridad

Después de la tragedia, los familiares de Tadeo comenzaron a buscar personas que hayan presenciado el accidente o que puedan aportar información sobre los segundos previos al impacto.

También resulta importante localizar cámaras de seguridad privadas o públicas que hayan registrado la circulación de los vehículos.

En una investigación de estas características, una grabación puede aportar información clave para establecer la secuencia de los acontecimientos: desde el momento en que los vehículos se aproximaron hasta el instante de la colisión.

Las cámaras también podrían ayudar a determinar la trayectoria de la camioneta, las condiciones del tránsito y otros factores relevantes para la causa.

Por eso, quienes hayan estado en la zona durante el momento del accidente y tengan imágenes o información sobre lo ocurrido pueden convertirse en testigos importantes para el expediente.

El dolor de una familia que perdió a su bebé

Más allá de la investigación judicial, la tragedia dejó una familia atravesada por un dolor difícil de dimensionar.

Tadeo había llegado al mundo apenas diez días antes del accidente. Su muerte ocurrió cuando todavía era un recién nacido y mientras sus padres atravesaban los primeros días de vida junto a él.

El impacto emocional de la tragedia también quedó reflejado en los mensajes publicados por familiares y allegados después del fallecimiento.

La pérdida generó además una fuerte reacción entre vecinos de Punta Lara, donde el accidente produjo conmoción desde los primeros minutos.

El video difundido posteriormente permitió conocer parte de ese clima de desesperación. Las personas que estaban en el lugar intentaron comprender qué había ocurrido y reaccionaron con indignación frente al conductor.

La frase “Hay un bebé muerto”, registrada durante ese momento, expone de manera directa la gravedad de la escena que encontraron los testigos.

Una investigación que todavía tiene varios interrogantes

Mientras continúa la investigación, todavía quedan preguntas por responder.

La Justicia deberá determinar qué velocidad llevaba la camioneta, cuáles eran las condiciones de circulación, cómo se produjo exactamente el impacto y si existió alguna conducta imprudente que pudiera haber contribuido al accidente.

También deberá establecerse cómo se produjo el desplazamiento del bebé dentro del vehículo y cuáles fueron las lesiones que finalmente provocaron su muerte.

Para ello serán fundamentales las pericias accidentológicas, los informes médicos, los estudios realizados sobre los vehículos y los testimonios de quienes presenciaron el choque.

Las imágenes que comenzaron a circular en las últimas horas forman parte del contexto de la tragedia, pero no reemplazan las pruebas técnicas que deberán incorporarse al expediente.

La causa seguirá su curso mientras la familia espera respuestas sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de Tadeo.

La tragedia de Punta Lara vuelve a poner el foco sobre la importancia de reconstruir con precisión cada accidente vial. En este caso, detrás de las pericias, los informes y las actuaciones judiciales existe una consecuencia irreversible: la muerte de un bebé de apenas 10 días, ocurrida después de una colisión que ahora es investigada por la Justicia de La Plata.