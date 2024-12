Trágico vuelco en Córdoba: mueren dos chicos de 19 años tras chocar un poste

Las primeras versiones dan cuenta que un Ford Ka blanco, que venía a altísima velocidad, despistó en la Av. Circunvalación, a la altura del kilómetro 44. Fue sobre el anillo interno. Dio contra un poste de luz, el guardarraíl y luego de dar varios tumbos, terminó totalmente destrozado. En él viajaban cuatro jóvenes y dos de ellos perdieron la vida en el acto.El siniestro se produjo alrededor de las 5.20 de la madrugada.Fuentes policiales confirmaron que las víctimas fatales tenían 19 años. Agustín Varela y Tomás Álvarez, quienes murieron a causa del fuerte impacto. Varela manejaba, y Álvarez estaba en el asiento trasero de su lado. Murieron los que viajaban del sector del conductor."Vamos a chequear las cámaras de seguridad para saber lo que realmente ocurrió. Todavía no se sabe qué lo llevó a perder el control del vehículo", anticipó una de las fuentes vinculadas al caso a ElDoce TV.El Ford Ka que protagonizó el siniestro fatal quedó totalmente destruido sobre la banquina de Av. Circunvalación. Foto: Policía de CórdobaY amplió: "Hay dos jóvenes de 18 años que fueron llevados a un centro asistencial. Están en estado grave", confirmó. Se trata de Matías S. y Abraham C. quienes fueron trasladados al Hospital de Urgencias en Córdoba. Los cuatro jóvenes son de la capital cordobesa.Algunos testigos indicaron que el cuerpo del conductor salió despedido en medio de los tumbos y quedó tendido sobre el césped, lo que supone que no llevaba cinturón de seguridad puesto. En tanto, el cuerpo de la otra víctima fatal quedó dentro del vehículo destrozado.El auto quedó cerca del canal de desagüe con el techo hundido de manera transversal, según confirmó el canal cordobés. Y el frente y la parte trasera totalmente destrozados. Tres de las puertas laterales fueron bloqueadas a causa de los golpes y una, la del conductor fue directamente arrancada consecuencia de los tumbos. La parte trasera del Ka también sufrió daños: quedó sin luneta ni paragolpes. El vehículo tiene destrucción total.Producto de los golpes, los airbags del Ford Ka se activaron, pero no lograron detener la dureza de los golpes sufridos para los integrantes que estaban dentro del auto. Los dos jóvenes internados tienen fracturas y politraumatismos varios. Y los dos que resultaron muertos fue producto de la violencia de los impactos.Mientras la Policía investiga el siniestro, resta realizar el dosaje de alcohol y narco test para saber la situación de los cuatro viajantes que protagonizaron el fatal accidente de madrugada.