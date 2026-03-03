Maxi López reveló el picante apodo que le puso a Mauro Icardi: "Al otro..."

En ese sentido, comentó cómo se dio el acercamiento con su ex tras años de pelea: "Y en los últimos años digo: no puede ser esta situación. Como que vas madurando y ella llegó a un momento de su vida que se pelea en otra situación y me dice: yo necesito amigarme con vos".

"Yo le dije que se lo dije mil veces pero que estaba en una situación que no le permitía ver para afuera. Después le pasó el tema de la salud y me dijo: te necesito, venite. Hablé con Dani (Daniela Christiansson) que estaba con la nena de seis meses y le digo que tenía que estar porque era la madre de mis tres hijos", explicó el ex futbolista.

"Ella ya sabía como yo era lo que pasa es que estaba en una situación que los de afuera eran todos hijos de pu... A partir de ahí puse el orgullo de lado por mis hijos y ahí volvimos a enganchar", se sinceró Maxi López sobre la reconciliación con Wanda Nara.

Luego la charla continuó y Maxi comentó filoso: "¿Hay un nombre para un Tatiano?". Y Martín Cirio le dijo: "La Icardeada". Y el entrevistado añadió: "El concepto quedó eso".

"Igual Tatiana aplica a todos, hombres y mujeres. Un hombre puede ser una Tatiana", le explicó Cirio. Maxi ahí reconoció cómo le dice a Mauro Icardi: "Yo por ejemplo al otro le digo Voldemort porque no lo podemos nombrar".

"Tatiana puede ser cualquier persona que le gusta el macho ajeno pero que sean amigos", fundamentó Martín Cirio sobre el concepto de Tatiana.

Embed

Cómo es y cuánto cueta la espectacular mansión que alquiló Maxi López en Nordelta

Maxi López se instalará en la Argentina con su pareja Daniela Christiansson y sus pequeños hijos Elle y Lando en una mansión de Nordelta.

El ex futbolista cerró una operación inmobiliaria que lo instalará en el barrio El Golf, uno de los lugares más exclusivos de Nordelta, que le permitirá también estár más cerca de sus tres hijos con Wanda Nara.

En Arriba América (América TV) revelaron detalles de la especacular vivienda, que cuenta con cinco dormitorios: uno para la pareja, otro para Elle, uno para Lando y dos más reservados para cuando sus hijos mayores decidan quedarse con él.

La mansión cuenta además con muelle propio y salida al agua, lo que le otorga un aire de retiro natural dentro de la urbanización.

Ximena Capristo agregó en SQP otro dato que sorprendió a todos sobre el valor de mercado de la lujosa propiedad. “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes”, señaló la panelista.