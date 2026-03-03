Se filtró el escándalo que protagonizó Benjamín Vicuña en un restaurante: "Persona no grata"

Embed

Como es habitual, las angelitas intentaron adivinar de quién se trataba mientras el panel jugaba al enigmático. Finalmente, y tras varios minutos de especulación, el comunicador reveló sin rodeos: "Este famoso es Benjamín Vicuña". La reacción fue inmediata y el nombre del actor dejó a todos impactados.

En ese momento, Pilar Smith lanzó una advertencia al aire: "Se va a enojar porque no le gusta que hablen así de él", y acto seguido quiso saber si el chileno había hecho algún posteo para cumplir con el canje: "¿Hizo las historias o no las hizo?". La respuesta fue tajante. "No hizo nada", sostuvo Ochoa, asegurando que hasta ahora no hubo versión oficial del actor.

Cabe destacar que en Secreto en la Montaña también participará Esteban Lamothe, aunque, de acuerdo a lo contado en el programa, él no habría formado parte de esa comida, por lo que quedaría completamente al margen de la polémica.

Benjamín Vicuña habría abusado de un canje - captura LAM

Cuál fue el particular drama que enfrentó Bautista, el hijo de Pampita Benjamín Vicuña, en su cumpleaños

Bautista Vicuña, el primogénito de Pampita y Benjamín Vicuña, vivió un fin de semana más que especial: celebró la llegada de sus 18 años acompañado por su círculo íntimo y en un clima cargado de emoción.

Fue la propia modelo quien, a través de su cuenta de Instagram, dejó ver algunos momentos del festejo. Con fotos y un video, mostró cómo fue la reunión familiar en la que el joven dio la bienvenida a la mayoría de edad. En las imágenes se pudo observar el instante exacto en que todos le cantaban el feliz cumpleaños, mientras su hermana Ana le acercaba la torta, en medio de sonrisas, abrazos y mucha alegría.

La celebración fue cálida y reservada, con los afectos más cercanos presentes para acompañarlo en una fecha tan significativa. Sin embargo, mientras en lo presencial todo era emoción, en el mundo virtual se desató una pequeña confusión que no pasó desapercibida.

Sucede que Bautista Vicuña recibió una catarata de mensajes en redes sociales saludándolo por su cumpleaños… pero había un detalle: todavía no era el día exacto. Al advertir que muchos seguidores lo estaban felicitando antes de tiempo, el adolescente decidió hacer una aclaración pública desde sus historias.

Con una selfie en la que se lo veía con gorra y auriculares, escuchando música, explicó la situación con humor y sorpresa: "La verdad es que ni cumplo años este año. Mi cumpleaños es mañana, ¡no hoy!". El comentario rápidamente llamó la atención y aclaró el malentendido.

bautista vicuña cumpleaños 18 festejo 2

El motivo de la confusión tiene que ver con una particularidad muy especial: Bautista Vicuña nació el 29 de febrero de 2008, en pleno año bisiesto. Es decir, su fecha de nacimiento aparece en el calendario solo cada cuatro años. En 2026, al no existir el 29 de febrero, muchos optaron por saludarlo el 28, adelantándose involuntariamente a la fecha.

Finalmente, el festejo se realizó el domingo 1 de marzo por la noche. Allí, rodeado de su familia y dejando atrás la polémica por el día exacto, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña celebró su mayoría de edad en un encuentro íntimo que quedó inmortalizado en las redes, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida.