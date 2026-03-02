Seis meses después revelan qué ocurrió detrás del ataque de la alumna armada en Mendoza y hay un detenido

Cómo fue el hecho

El hecho original ocurrió en la Escuela Marcelino Blanco, donde la adolescente ingresó con una pistola 9 milímetros que había sustraído a su padre, excomisario de la policía de San Luis. Permaneció dentro del establecimiento durante aproximadamente seis horas y efectuó dos disparos, lo que obligó a evacuar a los estudiantes y activar un operativo de contención para asistir a quienes sufrieron crisis nerviosas.

Finalmente, la joven depuso el arma y fue trasladada a un hospital local para su evaluación. Desde entonces, el caso permanece bajo seguimiento de profesionales y autoridades judiciales para garantizar su protección