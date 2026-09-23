Urgencia e incertidumbre por Pity Álvarez: fue internado y permanece en terapia intermedia

Pity Álvarez fue internado en las últimas horas después de protagonizar un choque en una estación de servicio el día martes donde, según el reato del otro conductor, el músico se dio a la fuga.
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El cantante Pity Álvarez fue hospitalizado después de protagonizar un choque en una estación de servicio y se conocieron detalles de su salud.
Pity Álvarez fue internado en las últimas horas después de protagonizar un choque en una estación de servicio el día martes donde, según el reato del otro conductor, el músico se dio a la fuga.
El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados fue internado en las últimas horas en el Hospital Tornú y se encuentra alojado en terapia intermedia debido a un cuadro de hipertensión.
En el programa Arriba América detallaron las últimas novedades sobre el cuadro de salud del cantante Pity Álvarez, quien se encuentra internado en terapia intermedia y espera ser trasladado a un sanatorio privado.
"Internaron a Pity Álvarez en el Hispital Tornú y quedó alojado en terapia intermedia. Una crisis hipertensiva, la presión por las nubes. Muy probablemente en unos minutos sea trasladado a un sanatorio privado", indicaron en el programa que conduce Guillermo Favale por América Tv.
Cabe recodar que en una de las audiencias del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz al músico ya lo habían retirado del Juzgado en una ambulancia porque tenía un pico de hipertensión.
Esta nueva internación se produjo horas antes de que se desarrolle la nueva audiencia judicial del miércoles 23 de septiembre que de igual manera se desarrollará sin la presencia del artista.
El cantante había protagonizado un choque en una estación de servicio de La Paternal cuando impactó contra otro vehículo según el relato del otro conductor, que resultó ileso, el músico se fue del lugar a los pocos minutos manifestando que debía irse porque tenía problemas legales.
El juicio contra Cristian Pity Álvarez es por el homicidio de su vecino Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano.
El hecho ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2018. Díaz fue alcanzado por cuatro disparos durante en el barrio Samoré y el cantante es el principal imputado.
El juicio estuvo paralizado varios años por discusiones sobre la capacidad psíquica de Pity Álvarez para ser juzgado y el Cuerpo Médico Forense concluyó que el músico tenía reserva cognitiva suficiente para afrontar el debate y el tribunal ordenó continuar con el proceso, que se inició en agosto.