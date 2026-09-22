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Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y se fue: el video

El músico protagonizó un accidente durante la madrugada en una estación de servicio ubicada en Avenida San Martín y Nicasio Oroño. Impactó contra un Peugeot 208 y, según el relato del otro conductor, se retiró del lugar.

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y se fue: el video.

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y se fue: el video.

Pity Álvarez protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal. El músico chocó con su Volkswagen Bora contra un Peugeot 208 que se encontraba cargando combustible y, según el relato del damnificado, se retiró del lugar. El otro conductor, de 24 años, resultó ileso.

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El choque ocurrió en una estación de servicio de La Paternal

El episodio ocurrió alrededor de las 2.10 en una estación de servicio ubicada en el cruce de la Avenida San Martín y Nicasio Oroño, a unas seis cuadras del Cementerio de la Chacarita.

De acuerdo con la información aportada por fuentes cercanas al músico, el artista circulaba a bordo de un Volkswagen Bora cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, realizó una maniobra y chocó contra un Peugeot 208.

El vehículo impactado era conducido por un joven de 24 años, quien se encontraba a punto de retirarse de la estación de servicio luego de cargar combustible.

Qué daños sufrió el otro vehículo

Según relató el damnificado, el impacto se produjo cuando estaba por abandonar el lugar. Como consecuencia del choque, el Peugeot 208 sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante. Pese a la violencia del impacto, ninguno de los dos conductores resultó herido.

Tras la colisión, Álvarez habría permanecido durante algunos momentos en el lugar mientras se esperaba la llegada de personal de la Policía de la Ciudad.

Pity Álvarez dijo que tenía problemas legales y se retiró

Siempre de acuerdo con el relato difundido, después del accidente el músico manifestó que debía retirarse porque tenía problemas legales.

Luego se subió nuevamente a su Volkswagen Bora y se alejó por la Avenida San Martín en dirección hacia la provincia de Buenos Aires, sin presentar la documentación correspondiente, según la información conocida hasta el momento.

El episodio quedó bajo investigación y resta determinar con precisión cómo se produjo la maniobra que desencadenó el choque.

En pocas palabras

  • Pity Álvarez: Músico involucrado en accidente de tránsito en estación de servicio de La Paternal.
  • Colisión: Chocó su auto contra un vehículo cargando combustible y se retiró del lugar.
  • Consecuencias: El otro conductor resultó ileso, su auto sufrió daños y Álvarez se ausentó alegando problemas legales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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