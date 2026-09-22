Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y se fue: el video.

Qué daños sufrió el otro vehículo

Según relató el damnificado, el impacto se produjo cuando estaba por abandonar el lugar. Como consecuencia del choque, el Peugeot 208 sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante. Pese a la violencia del impacto, ninguno de los dos conductores resultó herido.

Tras la colisión, Álvarez habría permanecido durante algunos momentos en el lugar mientras se esperaba la llegada de personal de la Policía de la Ciudad.

Pity Álvarez dijo que tenía problemas legales y se retiró

Siempre de acuerdo con el relato difundido, después del accidente el músico manifestó que debía retirarse porque tenía problemas legales.

Luego se subió nuevamente a su Volkswagen Bora y se alejó por la Avenida San Martín en dirección hacia la provincia de Buenos Aires, sin presentar la documentación correspondiente, según la información conocida hasta el momento.

El episodio quedó bajo investigación y resta determinar con precisión cómo se produjo la maniobra que desencadenó el choque.