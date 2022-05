Tras la tragedia en Palermo, una de las estudiantes francesas atropelladas podría ser dada de alta

Embed

En tanto, la otra joven, Anne-Lise Duma, "evoluciona muy bien", y si bien "está consciente, aún no está totalmente lúcida", indicó el médico, quien estimó que deberá permanecer "24 ó 48 horas más en terapia".

La tercera víctima, Luana Bichiet, de 25 años, falleció el domingo último a la mañana como consecuencia de la fractura de cráneo que le causó el impacto.

En diálogo con Radio La Red, el director médico hizo hincapié en que las dos jóvenes francesas de 23 años tienen "una buena evolución".

Con respecto a las secuelas que podrían tener a causa del accidente, Previgliano mencionó que Clemence Rameau no tiene ninguna, excepto los golpes y el dolor que eso provoca; en tanto Anne-Lise "tiene una contusión cerebral lo que le llevará de seis meses a un año hasta estar en condiciones óptimas".

Sus padres y los de Lwana llegaron este lunes por la mañana en un vuelo de la compañía Lufthansa al aeropuerto de Ezeiza y durante el día pudieron entrevistarse con los médicos que asistieron a las jóvenes. Sus hijas pertenecían a un programa de intercambio de estudiantes de la Universidad de San Andrés durante medio año y llevaban ya más de tres meses de residencia en la Argentina.

quienes_son_las_tres_turistas_francesas_atropelladas_en_palermo.webp Las dos jóvenes que sobrevivieron podrían sufrirán a causa del accidente (Foto: archivo).

¿Cómo fue el accidente en el que un taxista atropello a las turistas francesas?

El trágico accidente ocurrió el sábado al mediodía en el cruce de la avenida Santa Fe y Armenia, a apenas 200 metros de donde residía Clemence. A partir del episodio de salud que sufrió, el taxista perdió el control del Volkswagen Voyage y embistió a las tres jóvenes. Luego, el vehículo impactó contra dos autos estacionados y quedó detenido en medio de la calle.

Cuando el SAME llegó al lugar, los médicos constataron que el chofer estaba descompensado sobre el asfalto y no reaccionaba a los estímulos. Primero se informó que había sufrido un ACV, aunque luego se supo que fue un síncope, por lo que fue derivado al Hospital Rivadavia y aún continúa internado con pronóstico "estable".

taxi-turista.webp La Justicia investiga si el taxista que atropelló a las turistas francesas podía conducir

“Por definición el síncope es una pérdida brusca del conocimiento que puede ser de causa cardiológica o neurológica”, señaló esta mañana Previgliano, que aclaró que aún no había podido ponerse en contacto con las autoridades del Rivadavia.

La justicia de la Ciudad de Buenos Aires investiga si el taxista que atropelló a tres turistas francesas el pasado sábado estaba en condiciones de conducir el auto en el que trabajaba o si había desoído alguna señal previa que le hubiere indicado que no estaba en condiciones de seguir manejando.

La reacción del taxista tras atropellar a las turistas francesas

En un video registrado por una mujer que presenció la colisión puede verse cómo después del impacto el taxista recuperó la conciencia y a bordo del vehículo preguntó “¿A dónde está?”, “Contame qué pasó”.

La mujer le indicó que había atropellado a “mucha gente”, por lo cual se ve a Parrondo agarrándose la cabeza y volviendo a preguntar: "¿En serio me decís?".

"No, te juro que no vi a nadie. Me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó", explicó el chofer consternado.