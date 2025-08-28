Los mensajes y fotos de Ayelén Paleo con su madre antes de ser detenida

En tanto, el último posteo de Ayelén Paleo con su madre el 6 de julio con una foto donde aparece ella con su mamá y una amiga de ambas. “Domingo”, puso la vedette en el pie de la imagen junto a un emoji de corazón.

En el programa Desayuno Americano (América Tv), el periodista Carlos Salerno explicó el motivo por el que fue detenida la madre de Ayelén Paleo: "Está acusada de sacarle fotos a las chicas. Había una red de gente que estaba en La Pampa y Santa Fe que tenía al menos diez/doce chicas trabajando en prostíbulos. Es una banda que trabajaba con aplicaciones de servicios sexuales. Esta organización, integrada en su mayoría por mujeres, les cobraba el 90 por ciento de la comisión a las chicas que se prostituían. El detalle es que muchas veces las obligaban a viajar a destinos que las mujeres no querían".

Y amplió: "La madre de Paleo está señalada de ser quien fotografió a las chicas para que esas fotos se suban a la aplicación. Secuestraron gran cantidad de dinero, hay 4 personas implicadas con todo tipo de pruebas".

ayelen paleo foto madre

ayelen paleo foto madre 2

Carmen Barbieri no se olvidó de la peor traición de Ayelén Paleo y apuntó contra su familia

En una nota con Sálvese Quien Pueda (América Tv), Carmen Barbieri se refirió a la detención de la madre de Ayelén Paleo y fue contudente contra la ex vedette y su familia, recordando el gran escándalo de años atrás con Santiago Bal, cuando la ex vedette fue relacionada sentimentalmente al actor.

"Que haya Justicia, para mí ya hubo Justicia divina. La veo a la mamá de esta señorita con esposas y la policía y digo: 'está sufriendo mucho Paleo por su mamá'. Yo también sufrí por mi mamá cuando ella la amenazaba por teléfono y el hermano también, esto pasó hace mucho tiempo", indicó la actriz y conductora.

"Ahora que la veo digo que debe estar sufriendo ella como sufría yo con mi mamá que la amenazaban. Menos mal que no está vivo Santiago sino se volvería a morir por el disgusto que le daría esta chica, por favor. Capaz que estaba enamorado, qué se yo, ya pasó, ¿sabés como lo tengo superado? Tenía 56 años, tengo 70. Hace unos cuántos años ya. Quería ser famosa pero ahora es famosa por otra cosa. La fama es brava en general, hay que tener cuidado", siguió picante la actriz y conductora.

Sobre la madre de Ayelén Paleo, Carmen Barbieri recordó aquel tiempo: "La conocí a la mamá, claro, se la pasaba en el camarín de Santiago. Yo no entendía por qué, pensé que la venía a cuidar a la nena porque tenía 19 años, pero después se hizo muy amiga de Santiago, no sé. Sé que la madre y la familia tenían estudios para preparar chicas para modelos donde tomaban audiciones y fotos. Yo me imaginé que era así, ahora parece ser que era otra cosa".

Consultada sobre si se sentaría a hablar con la ex vedette tras aquel gran escándalo por Santiago Bal, Carmen Barbieri fue contundente: "¿Un café para qué? Nunca lo tuve, además no se puede hablar con ella, yo hablo con gente inteligente".