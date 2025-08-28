Carmen Barbieri durísima con Ayelén Paleo y su madre tras ser detenida: "Justicia divina"

"Ahora que la veo digo que debe estar sufriendo ella como sufría yo con mi mamá que la amenazaban. Menos mal que no está vivo Santiago sino se volvería a morir por el disgusto que le daría esta chica, por favor", agregó a pura ironía.

Y agregó picante: "Capaz que estaba enamorado, qué se yo, ya pasó, ¿sabés como lo tengo superado? Tenía 56 años, tengo 70. Hace unos cuántos años ya. Quería ser famosa pero ahora es famosa por otra cosa. La fama es brava en general, hay que tener cuidado".

Y sobre la madre de Ayelén Paleo, Carmen Barbieri recordó: "La conocí a la mamá, claro, se la pasaba en el camarín de Santiago. Yo no entendía por qué, pensé que la venía a cuidar a la nena porque tenía 19 años, pero después se hizo muy amiga de Santiago, no sé".

"Sé que la madre y la familia tenían estudios para preparar chicas para modelos donde tomaban audiciones y fotos. Yo me imaginé que era así, ahora parece ser que era otra cosa", continuó la conductora sobre lo que sabía de la familia de la ex vedette.

Consultada sobre si se sentaría a hablar con la ex vedette, Carmen Barbieri fue contundente: "¿Un café para qué? Nunca lo tuve, además no se puede hablar con ella, yo hablo con gente inteligente".

Quién es Ayelén Paleo y cómo fue el escándalo con Santiago Bal

Ayelén Paleo es una exvedette y figura mediática argentina que alcanzó la fama durante la década de 2000. Su carrera en los medios incluyó ser protagonista en teatro de revistas, participar en el programa Bailando por un sueño y estar en el centro de polémicas, como la acusación de haber sido "la tercera en discordia" en la relación entre Carmen Barbieri y Santiago Bal, hecho que marcó la cobertura mediática de su vida en esos años.

Carmen y Santiago estuvieron casados desde 1986 hasta que se separaron en 2011en medio de ese gran escándalo mediático cuando la joven vedette fue vinculada al director teatral, a lo que Paleo siempre negó haber mantenido un romance con él.

"Yo era muy chica y quizás hoy tengo otra madurez y otra forma de manejarme con los medios. Vuelvo hacia atrás y siento que a mis 19 años me dejaron parada como la mala de la película pero hoy entiendo que pude revertir esa situación y siento que la gente me quiere. Pero no la pasé bien, sufrí mucho y era muy chiquita", explicaba Paleo en diálogo con Pronto.

Santiago Bal falleció el 9 de diciembre de 2019 a los 83 años después de sufrir un coma farmacológico a causa de una neumonía tras un tiempo internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC).