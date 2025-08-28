Detuvieron a la madre de Ayelén Paleo: la acusan de integrar una presunta red de trata

"La madre de Paleo está señalada de ser quien fotografió a las chicas para que esas fotos se suban a la aplicación. Secuestraron gran cantidad de dinero, hay 4 personas implicadas con todo tipo de pruebas", añadió sobre la supuesta participación de la madre de la vedette en el hecho.

El operativo incluyó 15 allanamientos y otras personas resultaron detenidas. En tanto, doce mujeres fueron rescatadas y asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

La investigación se inició en noviembre del año pasado, cuando la Policía de la Provincia de Buenos Aires recibió una denuncia anónima que señalaba a una organización que prometía trabajos de limpieza pero que en realidad funcionaba como una fachada para la prostitución.

Según los investigadores, las víctimas eran obligadas a rotar cada diez o quince días entre distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario, trasladándolas en micros de larga distancia.

Los investigadores creen que la madre de Ayelén Paleo cumplía el rol de logística y fotógrafa de la organización, encargada de producir el material erótico que luego era publicado en páginas de ofrecimiento sexual.

En los allanamientos se secuestraron computadoras, celulares, cámaras, anotaciones, máquinas de contar dinero y dinero en efectivo. La causa está a cargo de la UFI N° 1 de La Plata, subrogada por la fiscal Cecilia Corfield.

Quién es Ayelén Paleo y cómo fue su aparición y carrera en los medios

Ayelén Paleo es una ex vedette y figura mediática argentina que alcanzó la fama durante la década de 2000. Su carrera en los medios incluyó ser protagonista en teatro de revistas, participar en el programa Bailando por un sueño, y estar en el centro de polémicas, como la acusación de haber sido "la tercera en discordia" en la relación entre Carmen Barbieri y Santiago Bal, hecho que marcó la cobertura mediática de su vida en esos años.

A partir de hace unos años, Ayelén Paleo decidió dar un giro radical a su vida pública, alejándose de la televisión y los escándalos para dedicarse primero al fitness y luego al sector inmobiliario.

Con el apoyo de su hermano, fundó una inmobiliaria de lujo en Puerto Madero, Buenos Aires, y hoy se desempeña como empresaria con una imagen renovada y un perfil alejado del mundo del espectáculo.

Ella misma ha declarado que no extraña la televisión y que ha logrado revertir la percepción negativa que tuvo en un momento, ganándose el cariño de la gente. Su tránsito ha sido desde una figura mediática polémica a una mujer de negocios exitosa y respetada en otro ámbito profesional.