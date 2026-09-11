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Tres delincuentes intentaron robarle la camioneta a un hombre y se enfrentaron a tiros con la Policía

El violento intento de robo terminó con una persecución en González Catán, partido bonaerense de La Matanza. Dos de los aprehendidos resultaron heridos de bala.

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El violento intento de robo terminó con una persecución en González Catán. (Foto: captura)

El violento intento de robo terminó con una persecución en González Catán. (Foto: captura)

Un violento intento de robo terminó con una persecución y un tiroteo entre delincuentes y policías en González Catán, partido bonaerense de La Matanza. Tres sospechosos fueron detenidos, dos de ellos después de resultar heridos de bala, mientras que un cuarto integrante de la banda logró escapar y permanece prófugo.

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Todo comenzó en la calle Conde al 6850, en el barrio Villa Dorrego, cuando Pablo Gerez Sánchez llegaba a su casa a bordo de una Volkswagen Suran blanca. En ese momento fue interceptado por cuatro delincuentes armados que circulaban en un Renault Fluence color champagne. Los sospechosos bajaron del vehículo y amenazaron al hombre para que les entregara su camioneta.

La víctima se resistió y los asaltantes reaccionaron violentamente: lo golpearon varias veces en la cabeza con el cañón de un arma de fuego. Pese a la agresión, no lograron apoderarse de la Suran.

La secuencia cambió cuando un patrullero del área de Automotores de La Matanza, que realizaba tareas preventivas en la zona, advirtió el asalto mientras estaba ocurriendo. Al detectar la presencia de los policías, los delincuentes abrieron fuego contra los efectivos y se produjo un enfrentamiento armado en plena calle.

Después del tiroteo, los cuatro sospechosos volvieron a subir al Renault Fluence y escaparon a toda velocidad. La Policía inició una persecución y alertó a otros móviles que se encontraban desplegados en la zona. La fuga terminó pocas cuadras después, en el cruce de Conde y Varela, donde un móvil del Comando de Patrullas Sur consiguió interceptar el Renault Fluence y durante la maniobra se produjo un leve impacto frontal entre el vehículo utilizado por los sospechosos y el patrullero.

Tres detenidos, dos heridos y un prófugo tras la persecución

Una vez detenido el vehículo, los policías lograron reducir a tres de los cuatro ocupantes. El restante consiguió bajar del auto, escapar a pie y permanece prófugo. Dos de los detenidos presentaban heridas de arma de fuego sufridas durante el enfrentamiento.

Uno de ellos, identificado como Axel Matías Morales, de 30 años, recibió un disparo a la altura del abdomen. El segundo, Dilan Ezequiel Núñez, de 18, sufrió dos heridas de bala: una en el brazo izquierdo y otra en la pierna derecha.

El tercer detenido fue identificado como Thiago Ezequiel Montenegro, de 17 años, quien resultó ileso. Los dos heridos fueron asistidos por personal del SAME y trasladados bajo custodia al Hospital Simplemente Evita, ubicado a la altura del kilómetro 32. Los policías que participaron del enfrentamiento no sufrieron heridas.

Tres de los cuatro delincuentes fueron detenidos. (Foto: Policía)

Tres de los cuatro delincuentes fueron detenidos. (Foto: Policía)

Secuestraron tres armas después del tiroteo

Tras las detenciones, personal de la Policía Científica bonaerense realizó las pericias correspondientes y secuestró el Renault Fluence utilizado por los sospechosos, que hasta ese momento no registraba pedido de captura.

Dentro del operativo también fueron incautadas tres armas: una réplica de una pistola 9 milímetros, un revólver calibre .22 corto sin numeración visible y una pistola Pietro Beretta calibre .22. La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que ordenó preservar la escena y realizar las pericias correspondientes.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el fiscal no dispuso investigar a los policías que participaron del tiroteo, al considerar que actuaron en legítima defensa y en cumplimiento de su deber. Por ese motivo, tampoco ordenó secuestrar las armas reglamentarias de los efectivos. Mientras continúa la investigación, la Policía intenta localizar al cuarto integrante de la banda, que logró escapar después de la persecución.

En pocas palabras

  • Tiroteo y persecución: Tres delincuentes intentaron robar una camioneta en González Catán y se enfrentaron a la policía.
  • Detenidos heridos: Dos de los tres sospechosos aprehendidos resultaron heridos de bala durante el enfrentamiento.
  • Armas secuestradas: Se incautaron tres armas de fuego, incluyendo una réplica y dos revólveres, tras la detención de los asaltantes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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