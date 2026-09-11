Tres delincuentes intentaron robarle la camioneta a un hombre y se enfrentaron a tiros con la Policía

Después del tiroteo, los cuatro sospechosos volvieron a subir al Renault Fluence y escaparon a toda velocidad. La Policía inició una persecución y alertó a otros móviles que se encontraban desplegados en la zona. La fuga terminó pocas cuadras después, en el cruce de Conde y Varela, donde un móvil del Comando de Patrullas Sur consiguió interceptar el Renault Fluence y durante la maniobra se produjo un leve impacto frontal entre el vehículo utilizado por los sospechosos y el patrullero.

Tres detenidos, dos heridos y un prófugo tras la persecución

Una vez detenido el vehículo, los policías lograron reducir a tres de los cuatro ocupantes. El restante consiguió bajar del auto, escapar a pie y permanece prófugo. Dos de los detenidos presentaban heridas de arma de fuego sufridas durante el enfrentamiento.

Uno de ellos, identificado como Axel Matías Morales, de 30 años, recibió un disparo a la altura del abdomen. El segundo, Dilan Ezequiel Núñez, de 18, sufrió dos heridas de bala: una en el brazo izquierdo y otra en la pierna derecha.

El tercer detenido fue identificado como Thiago Ezequiel Montenegro, de 17 años, quien resultó ileso. Los dos heridos fueron asistidos por personal del SAME y trasladados bajo custodia al Hospital Simplemente Evita, ubicado a la altura del kilómetro 32. Los policías que participaron del enfrentamiento no sufrieron heridas.

Tres de los cuatro delincuentes fueron detenidos. (Foto: Policía)

Secuestraron tres armas después del tiroteo

Tras las detenciones, personal de la Policía Científica bonaerense realizó las pericias correspondientes y secuestró el Renault Fluence utilizado por los sospechosos, que hasta ese momento no registraba pedido de captura.

Dentro del operativo también fueron incautadas tres armas: una réplica de una pistola 9 milímetros, un revólver calibre .22 corto sin numeración visible y una pistola Pietro Beretta calibre .22. La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que ordenó preservar la escena y realizar las pericias correspondientes.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el fiscal no dispuso investigar a los policías que participaron del tiroteo, al considerar que actuaron en legítima defensa y en cumplimiento de su deber. Por ese motivo, tampoco ordenó secuestrar las armas reglamentarias de los efectivos. Mientras continúa la investigación, la Policía intenta localizar al cuarto integrante de la banda, que logró escapar después de la persecución.