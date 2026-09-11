Inseguridad: La Libertad Avanza pidió que el ministro Alonso dé explicaciones ante la Legislatura bonaerense

Luego, agregó "Ni hablar del daño que hizo una mirada garantista de la seguridad y de lo que vivimos estos días”.

Pareja calificó como "desesperante" la crisis de inseguridad y remarcó "el delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía".

También apuntó contra la gestión del gobernador Kicillof y Alonso al afirmar que "cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios", y volvió a reclamar que el ministro "tiene que venir a la Legislatura y rendir cuentas".

El pedido para que Alonso se presente en el Senado

El dirigente libertario sostuvo además "la crisis en seguridad que viven los bonaerenses no tiene precedentes" y planteó "queremos que Alonso venga al Senado, dé la cara y explique qué está haciendo el Gobierno de Kicillof para proteger a los bonaerenses".

En la misma línea se expresó el presidente del bloque de Senadores de LLA, Carlos Curestis, quien afirmó "Los vecinos necesitan seguridad, no discursos” y sostuvo que "la Provincia es una zona liberada donde llevar a los chicos al colegio se volvió un acto de supervivencia y el garantismo destruyó el orden".

La presentación reclama que Alonso brinde explicaciones sobre la política de seguridad provincial. (Foto: archivo)

El reclamo al gobernador Kicillof

Por su parte, el titular del bloque de diputados de LLA PBA, Juanes Osaba, apuntó directamente contra el gobernador y manifestó: "Hace más de seis años que los delincuentes pueden actuar libremente dejando a los bonaerenses rehenes de la inseguridad".

Finalmente, Osaba concluyó: "Se acabó la impunidad; es hora de aplicar las leyes y dejar en claro que el que las hace, las paga".