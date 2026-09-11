Inseguridad: La Libertad Avanza pidió que el ministro Alonso dé explicaciones ante la Legislatura bonaerense

La Libertad Avanza (LLA) bonaerense solicitó que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, se presente ante la Legislatura para informar qué medidas implementa el gobierno de Axel Kicillof frente a la crisis de inseguridad.
La Libertad Avanza bonaerense pidió que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, se presente ante la Legislatura para explicar las medidas adoptadas frente a la crisis de inseguridad. El reclamo fue elevado a ambas Cámaras luego de una serie de hechos violentos en el conurbano y de la suspensión del Régimen Penal Juvenil por 60 días.
La Libertad Avanza bonaerense pidió que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, se presente ante la Legislatura para explicar las medidas adoptadas frente a la crisis de inseguridad. (Foto: archivo)
La Libertad Avanza (LLA) bonaerense solicitó que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, se presente ante la Legislatura para informar qué medidas implementa el gobierno de Axel Kicillof frente a la crisis de inseguridad.
El pedido fue presentado en ambas Cámaras y se conoció luego de varios episodios violentos registrados en el conurbano y de la suspensión por 60 días del Régimen Penal Juvenil provincial, dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual.
La presentación reclama que Alonso detalle las acciones adoptadas por la administración bonaerense para enfrentar la situación de inseguridad y brinde explicaciones sobre la política de seguridad provincial.
El líder del bloque de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, cuestionó la falta de información oficial y sostuvo que "el ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible".
Luego, agregó "Ni hablar del daño que hizo una mirada garantista de la seguridad y de lo que vivimos estos días”.
Pareja calificó como "desesperante" la crisis de inseguridad y remarcó "el delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía".
También apuntó contra la gestión del gobernador Kicillof y Alonso al afirmar que "cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios", y volvió a reclamar que el ministro "tiene que venir a la Legislatura y rendir cuentas".
El dirigente libertario sostuvo además "la crisis en seguridad que viven los bonaerenses no tiene precedentes" y planteó "queremos que Alonso venga al Senado, dé la cara y explique qué está haciendo el Gobierno de Kicillof para proteger a los bonaerenses".
En la misma línea se expresó el presidente del bloque de Senadores de LLA, Carlos Curestis, quien afirmó "Los vecinos necesitan seguridad, no discursos” y sostuvo que "la Provincia es una zona liberada donde llevar a los chicos al colegio se volvió un acto de supervivencia y el garantismo destruyó el orden".
Por su parte, el titular del bloque de diputados de LLA PBA, Juanes Osaba, apuntó directamente contra el gobernador y manifestó: "Hace más de seis años que los delincuentes pueden actuar libremente dejando a los bonaerenses rehenes de la inseguridad".
Finalmente, Osaba concluyó: "Se acabó la impunidad; es hora de aplicar las leyes y dejar en claro que el que las hace, las paga".