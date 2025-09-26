Caso Diego Fernández Lima: citaron a indagatoria a Cristian Graf, el dueño de la casa donde hallaron los restos

ZOVSEH75CRGIFNEFFKZGIYKO3E (1) El frente de la casa de la avenida Congreso donde se halló el cadáver.

En su dictamen, el fiscal sostuvo que el imputado “llevó a cabo maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”, entre ellas:

Explicaciones inverosímiles sobre el hallazgo de los huesos, como que provenían de un camión con tierra para la pileta o que pertenecían a un establo o una iglesia.

Conducta evasiva y contradictoria ante testigos y autoridades para desviar la investigación.

Pasividad frente al hallazgo y ante el inicio de las pericias.

El fiscal destacó que Graf comenzó a interesarse en el caso cuando se identificó que los restos eran de un excompañero suyo de la ENET N.º 36 “Almirante Brown”, lo que refuerza la sospecha de que Diego pudo haber llegado a la vivienda por propia voluntad o por vínculos previos con la familia.

Encubrimiento y sospechas sobre el homicidio

“Las manifestaciones de Graf resultan inverosímiles y pueriles; denotan conocimiento previo de la existencia de los restos y una intención deliberada de desviar la atención”, señaló el fiscal.

Aunque aún no se determinó quién fue el autor del homicidio, la fiscalía remarcó que “la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca” y que Graf no pudo ser ajeno a la existencia de la sepultura.

“La sola presencia del cuerpo de un adolescente enterrado en el jardín de una casa habitada de forma continua por la misma familia durante décadas es suficiente para indagar a sus ocupantes”, subrayó López Perrando.

Captura Los restos de Diego Fernández Lima, asesinado en 1984.

Hace 20 días, el abogado de Graf, Martín Díaz, había pedido el sobreseimiento por considerar la imputación “descabellada”. Sin embargo, tras la nueva presentación de la fiscalía, el juez Alejandro Litvack rechazó archivar el expediente y fijó fecha para la indagatoria.

Lo que viene

El próximo 17 de octubre, Cristian Graf deberá sentarse en el banquillo de los acusados y explicar su versión de los hechos. La investigación busca esclarecer no solo el encubrimiento, sino también las circunstancias en que Diego Fernández Lima fue asesinado y enterrado en esa propiedad.