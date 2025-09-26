En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
Florencio Varela
Repercusiones

José Luis Espert se refirió al triple crimen de Florencio Varela: "Es una tragedia porque no hay política de seguridad"

El diputado por la provincia de Buenos Aires de LLA volvió a cargar contra el gobernador Axel Kicillof: “Él cree en la puerta giratoria”, sostuvo.

José Luis Espert se refirió al triple crimen de Florencio Varela y destacó que “el narcotráfico avanza y crece con violencia”. El representante de la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza destacó que el hecho es “una tragedia porque no hay política de seguridad en el territorio bonaerense”, sostuvo.

Leé también Crimen de Brenda, Morena y Lara: qué se sabe hasta ahora del triple asesinato narco de Florencio Varela
Triple crimen narco de Lara Gutiérrez (15), Brenda Del Castillo (20) y Morena Verdi (20)﻿.

En A24, Espert destacó que esto “es culpa del kirchnerismo que fomentó la delincuencia, lo que ha pasado en los últimos 25 años es muy difícil de creer”, sostuvo y dijo que “el esfuerzo tiene que ser enorme y todo esto que está pasando lo tenemos que dejar atrás e ir para delante”.

“Frente al horror de este crimen me mata, pero no hay que perder de vista lo que está de fondo en todo esto, que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho una puerta giratoria con los delincuentes y que haya un gobernador como Axel Kicillof, que crea en esto, la falta de un plan de seguridad y no cree que el delito debe ser penado son las causas de este momento”, indicó el diputado libertario.

Además, agregó: “El Gobierno nacional está llevando a cabo una lucha contra el narcotráfico que es un delito federal e incautó 64% más de droga que el año pasado y eso hace caer el narcomenudeo y eso aumentó la inseguridad, esta chica se quedó sin mercadería. La violencia va a crecer en la provincia y hay un gobernador que no cree en esto”.

La pregunta de Espert a la madre de Morena

El problema de fondo es que no hay política de seguridad y la provincia va a seguir siendo un baño de sangre”, sostuvo el legislador. “Acá se ha destruido un país en un cuarto de siglo y no lo puedo creer todavía”.

Luego, en otra parte de la entrevista, habló con la Mamá de Morena y Espert le preguntó desde cuándo vivía en La Matanza y a lo que le dijo desde 2015 y reconoció que el barrio a nivel infraestructura en los últimos 10 años decayó. “Es un desastre, se inunda, las cloacas se desbordan y los pastos nadie los corta, pero la policía filma a las chicas”.

