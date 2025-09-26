José Luis Espert se refirió al triple crimen de Florencio Varela: "Es una tragedia porque no hay política de seguridad"

Además, agregó: “El Gobierno nacional está llevando a cabo una lucha contra el narcotráfico que es un delito federal e incautó 64% más de droga que el año pasado y eso hace caer el narcomenudeo y eso aumentó la inseguridad, esta chica se quedó sin mercadería. La violencia va a crecer en la provincia y hay un gobernador que no cree en esto”.

La pregunta de Espert a la madre de Morena

“El problema de fondo es que no hay política de seguridad y la provincia va a seguir siendo un baño de sangre”, sostuvo el legislador. “Acá se ha destruido un país en un cuarto de siglo y no lo puedo creer todavía”.

Luego, en otra parte de la entrevista, habló con la Mamá de Morena y Espert le preguntó desde cuándo vivía en La Matanza y a lo que le dijo desde 2015 y reconoció que el barrio a nivel infraestructura en los últimos 10 años decayó. “Es un desastre, se inunda, las cloacas se desbordan y los pastos nadie los corta, pero la policía filma a las chicas”.