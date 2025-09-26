Nuevo detenido por el triple crimen: capturaron a quien habría manejado uno de lo vehículos involucrados

Monteoliva precisó que el sospechoso, de nacionalidad boliviana, tenía pedido de captura en la causa y estaba vinculado a uno de los vehículos involucrados en el triple crimen. “El vínculo con precisión en el triple homicidio es una de las personas cuyo nombre aparece vinculado a uno de los vehículos, aunque todavía no tenemos certeza de cuál. Es propietario de algunos de los vehículos”, aclaró.

En el expediente aparecen vinculados un auto blanco Fox y la conocida camioneta blanca Tracker que fue incendiada. Aunque en un momento se pensaba que Sotacuro habría sido el conductor de la cambioneta que luego fue quemada, esa información no fue confirmada por Monteoliva.

Además, la funcionaria detalló que tras la detención, se activó un operativo de Interpol para concretar el cruce desde Villazón hacia La Quiaca. “Quedaría alojado en dependencias de la Policía Federal, en la ciudad de La Quiaca”, indicó.

Monteoliva también explicó que el acusado había cruzado la frontera en las últimas horas. “Sabemos que la frontera la cruzó hoy o que estuvo en la zona limítrofe esta tarde, hasta que fue capturado”, completó.