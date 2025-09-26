En vivo Radio La Red
Policiales
Detenido
Crimen
LO INFORMÓ BULLRICH

Nuevo detenido por el triple crimen: capturaron a quien habría manejado uno de lo vehículos involucrados

La ministra Patricia Bullrich confirmó la captura en Bolivia de un sospechoso prófugo por el crimen de Morena, Brenda y Lara. Es el quinto detenido en la causa.

Nuevo detenido por el triple crimen: capturaron a quien habría manejado uno de lo vehículos involucrados
Leé también Video: así buscan al "Pequeño J", el líder narco acusado del triple crimen en Florencio Varela
Buscan a Pequeño J, el líder narco acusado del triple crimen de Florencio Varela.

"Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia", indicó Bullrich y adelantó que el sospechoso "será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA".

Qué dijo la secretaria de Seguridad sobre la captura

La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que la detención de Lázaro Víctor Sotacuro se produjo este viernes por la noche en Villazón, Bolivia. “Exactamente hace una hora recibimos la información de parte del Ministerio de Seguridad de Jujuy, que había sido detenido minutos antes entre las 20 y las 20.30”, señaló en declaraciones al programa Wifi de A24.

Monteoliva precisó que el sospechoso, de nacionalidad boliviana, tenía pedido de captura en la causa y estaba vinculado a uno de los vehículos involucrados en el triple crimen. “El vínculo con precisión en el triple homicidio es una de las personas cuyo nombre aparece vinculado a uno de los vehículos, aunque todavía no tenemos certeza de cuál. Es propietario de algunos de los vehículos”, aclaró.

En el expediente aparecen vinculados un auto blanco Fox y la conocida camioneta blanca Tracker que fue incendiada. Aunque en un momento se pensaba que Sotacuro habría sido el conductor de la cambioneta que luego fue quemada, esa información no fue confirmada por Monteoliva.

Además, la funcionaria detalló que tras la detención, se activó un operativo de Interpol para concretar el cruce desde Villazón hacia La Quiaca. “Quedaría alojado en dependencias de la Policía Federal, en la ciudad de La Quiaca”, indicó.

Monteoliva también explicó que el acusado había cruzado la frontera en las últimas horas. “Sabemos que la frontera la cruzó hoy o que estuvo en la zona limítrofe esta tarde, hasta que fue capturado”, completó.

