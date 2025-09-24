Un almacenero vio herido a un sospechoso del triple crimen de Florencio Varela: "Tenía sangre en sus manos"

la matanza La última vez que las vieron con vida a las tres jóvenes.

El almacenero también expresó su preocupación por el hijo pequeño de la dueña de la vivienda, que quedó sin cuidados tras la detención de sus padres: “Tiene un nene de 7 u 8 años. Me da cosa la criatura”.

El hallazgo en Florencio Varela

Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes pasado, cuando fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada al subir a una camioneta blanca. Este miércoles, la Policía Bonaerense confirmó que los cadáveres estaban enterrados en el jardín de una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

Los investigadores llegaron al lugar gracias a la señal del celular de una de las víctimas, detectada por una antena de la zona. En la vivienda, ocupada por dos personas, encontraron rastros de sangre y fuerte olor a lavandina, según informaron fuentes policiales.

La identidad de las chicas fue confirmada por familiares, entre ellos el abuelo de Morena y Brenda, Antonio, quien expresó: “Pasó el desenlace que no queríamos, pero nos confirmaron que sí, son ellas”.

US2E4UHUWVBTDPJKCOY3NLHOFA El reclamo de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desaparecidas en La Matanza.

Hipótesis narco y más detenidos

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que el crimen responde a una emboscada planificada por una organización narco transnacional. Según la investigación, las chicas habían sido engañadas con la promesa de asistir a un evento, sin saber que se trataba de una trampa.

Respecto del dueño de la casa y su pareja, Alonso fue contundente: “Es quien tiene a tres cadáveres enterrados en el jardín de su casa, o sea que tiene una responsabilidad muy importante”. Además, adelantó que la causa sigue abierta: “Sabemos que hay más personas involucradas. Todo da cuenta de una venganza narco”.