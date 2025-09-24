En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
La Matanza
Impactante dato

Un almacenero vio herido a un sospechoso del triple crimen de Florencio Varela: "Tenía sangre en sus manos"

El comerciante indicó que atendió al novio de la dueña de la casa donde aparecieron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez y que tenía un corte.

Un almacenero vio herido a un sospechoso del triple crimen de La Matanza. 

En medio de la conmoción por el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, un vecino de Florencio Varela aportó un testimonio que podría ser clave en la investigación. Se trata de un almacenero que atiende a pocos metros de la casa donde las jóvenes fueron encontradas enterradas.

El comerciante aseguró que días antes del hallazgo atendió al novio de la dueña de la vivienda, quien tenía un corte en la mano. “Tenía la mano con un poquito de sangre, parecía un corte. Incluso un amigo le decía ‘ponete La Gotita para que se te pegue’. Después no lo vimos más”, relató en diálogo con TN.

El hombre aseguró que el barrio está “sorprendido y helado” con la noticia, ya que se trata de una zona tranquila. Incluso recordó que su esposa tuvo que limpiar una mancha de sangre que el sospechoso dejó en la vereda: “No era mucha, pero lo limpiamos por una cuestión de higiene”.

Días después, volvió a cruzárselo en la calle: “Me saludó como si nada. Cuando me enteré de esta noticia, dije: ‘qué frialdad la de esta persona’”.

La última vez que las vieron con vida a las tres jóvenes.

El almacenero también expresó su preocupación por el hijo pequeño de la dueña de la vivienda, que quedó sin cuidados tras la detención de sus padres: “Tiene un nene de 7 u 8 años. Me da cosa la criatura”.

El hallazgo en Florencio Varela

Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes pasado, cuando fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada al subir a una camioneta blanca. Este miércoles, la Policía Bonaerense confirmó que los cadáveres estaban enterrados en el jardín de una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

Los investigadores llegaron al lugar gracias a la señal del celular de una de las víctimas, detectada por una antena de la zona. En la vivienda, ocupada por dos personas, encontraron rastros de sangre y fuerte olor a lavandina, según informaron fuentes policiales.

La identidad de las chicas fue confirmada por familiares, entre ellos el abuelo de Morena y Brenda, Antonio, quien expresó: “Pasó el desenlace que no queríamos, pero nos confirmaron que sí, son ellas”.

El reclamo de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desaparecidas en La Matanza.

Hipótesis narco y más detenidos

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que el crimen responde a una emboscada planificada por una organización narco transnacional. Según la investigación, las chicas habían sido engañadas con la promesa de asistir a un evento, sin saber que se trataba de una trampa.

Respecto del dueño de la casa y su pareja, Alonso fue contundente: “Es quien tiene a tres cadáveres enterrados en el jardín de su casa, o sea que tiene una responsabilidad muy importante”. Además, adelantó que la causa sigue abierta: “Sabemos que hay más personas involucradas. Todo da cuenta de una venganza narco”.

