Rocío Marengo destrozó a Elba Marcovecchio, abogada de la ex de Eduardo Fort: "No podes ser delincuente..."

Porque si bien en una primera reacción, atinó a llamarse a silencio sosteniendo: "Bárbaro, no voy a decir nada. Le respeto su opinión", cuando el notero le informó que la abogada de Antoniali ya le había enviado una citación, Rocío terminó de explotar.

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"Bueno, que vayamos a la misma jueza que estuvo con Edu (Fort) y la ex mujer, que yo le voy a decir cosas que nunca se dijeron. Para mí no es tema la señora, esta abogada que me nombrás, ni la ex. Para mí no existen. Estoy en otra, estoy trabajando, tengo un bebé divino, tengo una familia hermosa, muchos años en pareja con una familia ensamblada divina", disparó entonces molesta.

Al tiempo que arremetió: "Sorry si le molesta, si no pueden tener lo mismo. Pero la verdad que les deseo mucho más de lo que yo tengo si quieren, pero ya con lo mío es un montón".

Pero claro que eso no fue todo. Porque inmediatamente Marengo dejó clara su postura y sutilmente destrozó a Marcovecchio: "Me parece ya de mal gusto, me parece un ensañamiento... Basta, ya está. Que no sigan, es como un montón... Un poco de don de buena gente. ¡No podés! Como abogada tenés que tener un límite, un corazón, algo que te haga ser buena gente además de profesional. No podés ser delincuente, no podés ser ladrona".

"Vos como abogada tenés que tener límites. No podés molestar tanto a una persona. ¿Cuántos años va a molestar a Eduardo, a mí? A mí me han hecho denuncias desde la pandemia", agregó visiblemente molesta. Y fue allí que ante la consulta de si estaba llamando ladrona a Marcovecchio, Rocío Marengo bajó un cambio asegurando que lo decía "en general". "Como profesional tenés que tener un límite, tenés que ser buena gente igual. Ya está Elba Marcovecchio", concluyó tajante.

Rocío Marengo contra Marcovechio - captura Intrusos

Cuál fue el duro revés judicial de Eduardo Fort que hizo estallar a Rocío Marengo

Dos semanas atrás, en SQP (América TV) dieron detalles de la resolución de la Justicia en favor de Karina Antoniali y por el cual su exmarido -el empresario Eduardo Fort y hermano de Ricardo Fort- deberá pagar una importante suma de dinero en concepto de manutención retroactiva de los dos hijos que tienen en común.

"Es un reclamo que viene del 2022 con varias idas y vueltas porque él no estaba cumpliendo en tiempo y forma con la manutención de sus hijos en común", comenzó explicando Pía Shaw.

Y agregó: "Karina siempre ha tenido un perfil relativamente alto y tiene a su abogada Elba Marcovecchio y ayer hizo público que ganó el juicio a través de las redes sociales. En 2025 el conflicto escaló más fuerte porque la Justicia dispuso el embargo sobre los bienes de Fort".

A lo que Nicolás Peralta amplió al respecto: "El juicio era por alimentos y lo que ganó es una deuda por retroactivos realmente millonaria, me dijeron que es muchísima plata, y el juicio se ganó en todas las instancias y ahora Fort pagó".

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En ese contexto, Rocío Marengo habló con SQP y dio detalles del conflicto legal entre su pareja Eduardo Fort y su ex mujer Karina Antoniali y brindó su total apoyo al padre de su hijo Isidro.

"Como pareja de Edu sé que él mantiene a todos sus hijos, ha pagado todo siempre. Pero también entiendo que a veces hay acuerdos entre abogados y estafas que a veces la Justicia mira para un costado", indicó la modelo.

Y se plantó: "Tengo entendido que Eduardo en un momento sintió que era una estafa lo que estaban haciendo porque no gabana nada y todo le decían que no. Gracias a Dios todo llegó a su fin".

Rocío Marengo explicó que Eduardo Fort no tiene diálogo con la madre de sus hijos mayores: "Hace muchos años que no hay vínculo. Los chicos están con Edu y hay un nene que vive con nosotros hace un montón de años y se le seguía pagando la cuota a la madre de ese nene que vivía con nosotros".

"Yo fui muy castigada por la otra parte sin tener nada que ver. Ojalá que termine, es lo que deseo, pero bueno, conociendo a cierta gente a veces las cosas no terminan", explicó.