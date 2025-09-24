Morena Rial reveló el vínculo que la unía a las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela

morena-rial-contra-la-justicia-2-2105273

Morena aclaró que, si bien no conocía personalmente a las tres jóvenes, sí tenía amigos en común con ellas. “En realidad nunca las vi personalmente, pero mis amigos sí”, explicó cuando le preguntaron por su relación con las víctimas.

Qué dijeron las famosas sobre el triple femicidio en Florencio Varela

El hallazgo de los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, quienes desaparecieron el pasado viernes en La Matanza, sacudió al país este miércoles. La tragedia generó una fuerte repercusión en redes sociales, con numerosos mensajes de consternación y solidaridad por parte de figuras del espectáculo, medios de comunicación y ciudadanos, que exigieron respuestas y justicia ante este hecho estremecedor.

Uno de los programas que cubrió la noticia fue A la tarde (América TV), donde compartieron algunos de los mensajes que los famosos publicaron en sus cuentas. Karina Mazzocco, conductora del ciclo, leyó vario de ellos, como el contundente posteo de Dalma Maradona: "Pero la puta que los parió. Qué es lo que tiene que pasar para dejen de matarnos. ¡Vuelvan a decirnos exageradas!".

Emilia Mernes escribió: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”.

Wanda Nara se sumó al reclamo desde sus redes sociales, compartiendo una imagen de las tres chicas acompañada por un emoji de corazón roto. Ángela Torres, por su parte, publicó: "Justicia por Morena, Brenda y Lara".

Lali Espósito también se manifestó y replicó una publicación de Ofelia Fernández, que decía: “Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible. Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que nos pidan hacer sus amigas y su familia”.