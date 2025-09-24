"No le importa nada": la furia de Flor de la V con la China Suárez por no ir al homenaje de su amiga

Cuando el cronista Rodrigo Bar le consultó si creía que, como amiga, la China debería haber estado presente, Flor fue contundente: "Y sí, cómo no va a estar, obvio", lanzó.

Por qué Yanina Latorre destrozó a la China Suárez y la trató de “caradura”

Yanina Latorre disparó contra la China Suárez luego de que la actriz la responsabilizara por compartir imágenes de su vehículo y de su domicilio, lo que, según ella, representa una amenaza seria para su integridad y la de sus hijos.

En LAM (América TV), se retomó el fuerte descargo que Suárez publicó en Instagram, en medio del contexto del violento asalto que sufrió Pampita en su casa de Barrio Parque, lo que reavivó el debate sobre la exposición pública de figuras del espectáculo.

"En 2023, esta mujer publicó la imagen de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana, entró un grupo comando al barrio, a dos casas; los ataron, robaron y preguntaron 'cuál era la casa de la China Suárez'. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto, para que quede bien clarito", decía en las primeras líneas el descargo, donde culpa a Latorre de, aparentemente, exponer su vida privada.

Pero la actriz no se detuvo ahí y fue más allá: "Te seguís cagando en tres menores de edad, después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos". Ante esto, la panelista no tardó en responderle desde su cuenta en X: "Esta caradura… Otra que expone toda su vida: muestra casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no se ve. ¡Ahhh, pero la culpable soy yo! Me tienen podrida". "Es un auto en el que no se ve la patente y que todos conocemos. Un día chocó y está en X el auto y la patente grabada. Yo nunca publiqué la dirección de su casa porque no la tengo", explicó Yanina en primera instancia.

Latorre también cuestionó la forma en que se viraliza la información y la actitud de Suárez frente a eso: "Todo el mundo sabía dónde vivía, ¿qué tengo que ver yo? Se viraliza porque ella sube los canjes. Le molesta que nos enteremos de que se está mudando".

"¿Qué tiene que ver el auto con los tres menores? La que se caga en tres menores sos vos, con todo lo que les hacés padecer con el padre, diciéndoles que tiene adicciones", subrayó, haciendo foco en que la actriz expone a sus hijos en medio de conflictos personales.

"¿Qué tienen que ver yo sufrir por mis hijos porque el padre me había metido los cuernos con que tus hijos estén expuestos por una camioneta?", continuó Latorre, comparando su experiencia personal con la situación que atraviesa Suárez.

Finalmente, cerró su descargo denunciando que la propia actriz exhibe su hogar en redes y medios: "La Casa de los Sueños la mostraron entera. La entrada, salida, carpinchos, inflables", dijo.

