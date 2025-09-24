Robertito Funes explotó al aire contra Nancy Pazos: "Si me atacan, yo respondo"

Robertito precisó que intenta no engancharse en los ataques que recibe de su colega. "Si la gente tira mala onda, la ignoras", acotó.

El periodista recordó que han compartido momentos al aire con total normalidad. "Yo he conducido el programa de Georgina y ella ha estado como columnista. Yo he estado como movilero, ella va al piso y no hay ningún problema. En esos casos, fingimos demencia los dos", detalló.

Al finalizar, Robertito reveló qué acordó él cuando aceptó ser parte del ciclo. "Cuando arman el programa. Me llama el productor del ciclo y me ofrece acompañar a Georgina en la co-conducción. Yo le dije: 'en el móvil fluyo, la paso bien, y le doy contenido al programa'. Cuando ella no esté, yo la quiero reemplazar. Ese fue el arreglo y así quedó", explicó.

¿Qué dijo Nancy Pazos de su feroz guerra con Robertito Funes?

En una entrevista con Sálvese quien pueda (América TV), Robertito Funes volvió a encender su conflicto con Nancy Pazos. El enfrentamiento se originó en A la Barbarossa, ciclo al que ella suele ausentarse cada vez que a él le toca reemplazar a Georgina Barbarossa en determinadas ocasiones.

"Me la vengo aguantando hace bastante tiempo. Me la vengo fumando, pero ya me hartó. ¿Esta fulana quién se cree que es? ¿Se ganó un premio a la mejor periodista?", expresó el periodista en el programa de Yanina Latorre.

La contestación llegó rápido. Nancy le respondió a Robertito en diálogo con Intrusos (América TV): "Yo arreglé con el canal no estar. Concretamente, lo que le dije al canal, y está firmado así, es que yo soy columnista de Georgina Barbarossa", explicó al referirse al origen de sus diferencias con el conductor.

Al justificar esa condición, la panelista fue categórica con su colega: "No cumple su rol de conductor como a mí me gustaría. De hecho, tengo un par de cosas que han pasado al aire que realmente son para reprochar en términos de rigor periodístico, pero bueno, yo no elijo los conductores de Telefe, ni tampoco tengo la aspiración de ser conductora de Telefe", señaló.

Para cerrar, Nancy subrayó la incomodidad que le genera compartir la mesa con él: "No me siento cómoda cuando está Robertito. Además, está más cerca de ser vocero de Javier Milei que otra cosa", concluyó.