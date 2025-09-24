"Me...": la frase que complica a una detenida por la desaparición de las tres chicas en La Matanza

Desaparición de tres chicas en La Matanza: el testimonio de una vecina

Mientras el barrio sigue conmocionado por la noticia, una vecina que vive a pocos metros del lugar habló con A24 y dio detalles de cómo era la vida en la vivienda que fue allanada.

“La gente de ahí no la conocíamos igual, porque vinieron hace como un año y medio", sostuvo Brenda, una vecina del barrio, y completó: "La casa estaba abandonada y ellos las arreglaron. Era una pareja, se los veía juntos cortando el pasto, podando, siempre estaban arreglando la casa. Solo eso, no se veía que hicieran fiestas o juntadas de gente”, relató.

La mujer agregó que hasta el día del operativo no había sospechado nada extraño: “El barrio es súper tranquilo, no hay problemas con nadie. La casa estuvo abandonada como 15 o 20 años y hace como un año y medio vinieron a vivir ahí. Yo veía a la pareja y a una chica con su bebé, nada más. Nunca vi a otras personas”, aseguró.

Sobre la noche del hallazgo, recordó: “Ayer empezamos a ver a la Policía desde las dos de la tarde. A la noche cortaron la cuadra y allanaron la casa. La DDI estuvo todo el día dando vueltas, pero no te decían que era por las chicas, recién después nos enteramos”.

Coincidencia con los teléfonos

Otra de las pistas que llevó a los investigadores a la zona fue el rastro de los teléfonos celulares de las jóvenes. La última ubicación registrada coincide con la zona de Florencio Varela, lo que habría permitido acotar el radio de búsqueda y orientar los allanamientos.

Por el momento, la causa se mantiene bajo estricto hermetismo. Los peritos trabajan en la identificación de los cuerpos encontrados mediante análisis de ADN y estudios forenses.

En total, hay cuatro detenidos por la causa, entre ellos la pareja que vivía en la casa allanada. Todos fueron trasladados a dependencias policiales para ser indagados por la fiscalía. Además, la camioneta que había sido registrada en cámaras de seguridad y en la que se vio a las chicas fue secuestrada para ser peritada en busca de huellas y rastros biológicos.

El hallazgo de los cuerpos abre una nueva etapa en la investigación y acerca la posibilidad de esclarecer un caso que mantiene en vilo a toda la comunidad. Sin embargo, los investigadores piden cautela hasta que se confirmen científicamente las identidades.