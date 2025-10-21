En vivo Radio La Red
Policiales
A UN MES DEL TRIPLE FEMICIDIO

Triple Crimen Narco: el misterio de la imagen inédita que nadie encuentra

Según una abogada, no se puede visualizar una parte crucial de los videos donde aparecería "Pequeño J".

NUEVAS DUDAS EN EL TRIPLE CRIMEN NARCO: "HAY UNA IMAGEN QUE NO APARECE EN EL VIDEO

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela suma nuevas controversias. La abogada Verónica Bellis, representante de la familia de Lara, denunció que existen inconsistencias en los registros fílmicos que podrían ser determinantes para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 6 de septiembre. Según Bellis, no se puede visualizar una parte crucial donde se vería al supuesto 'Pequeño Jota' llegando al encuentro con Lara y otras personas, ya que las cámaras omiten ese segmento específico.

Leé también VIDEO: Las imágenes más impactantes de la salvaje pelea de los Hell´s Angels en La Plata

Durante una entrevista televisiva, Bellis explicó: “Se salta del cero a cero ocho minutos y no aparece justamente esa parte”. Además, señaló que la identificación del apodo 'Pequeño Jota' provino exclusivamente de informes policiales basados en allanamientos y datos poco claros: “No sabemos de dónde salió esa información”, afirmó. La defensa sostiene que aún no hay pruebas concluyentes sobre la identidad real del detenido bajo ese apodo.

Por otro lado, Bellis destacó la importancia del rol mediático para visibilizar estas irregularidades: “A medida que se va saliendo en la tele, van apareciendo las cosas”. También mencionó la existencia de un video privado relevante para la causa que todavía no está en poder de la Fiscalía. El caso sigue abierto y genera preocupación entre las familias involucradas mientras continúan las pericias sobre teléfonos y cámaras.

