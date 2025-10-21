Triple Crimen Narco: el misterio de la imagen inédita que nadie encuentra

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela suma nuevas controversias. La abogada Verónica Bellis, representante de la familia de Lara, denunció que existen inconsistencias en los registros fílmicos que podrían ser determinantes para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 6 de septiembre. Según Bellis, no se puede visualizar una parte crucial donde se vería al supuesto 'Pequeño Jota' llegando al encuentro con Lara y otras personas, ya que las cámaras omiten ese segmento específico.