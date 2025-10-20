En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Elecciones 2025
Casa Rosada

Milei cierra la campaña en Rosario y medita posibles cambios de gabinete para el día después

El presidente cierra la última semana de campaña con actos en Córdoba y Rosario. Mientras, ya prepara anuncios y posibles cambios de gabinete para el lunes 27.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei cierra la campaña de LLa este jueves en Rosario. Santa Fe. Antes pasará este martes

Javier Milei cierra la campaña de LLa este jueves en Rosario. Santa Fe. Antes pasará este martes, por segunda vez, por Córdoba. Foto: LLA.

El presidente Javier Milei encabeza esta semana los actos de cierre de campaña junto a sus candidatos de La Libertad Avanza en las provincias de Córdoba y Santa Fe, mientras analiza posibles escenarios de acuerdo a los resultados de los comicios de este domingo, que incluyen posibles anuncios de reestructuración del gabinete nacional y medidas económicas para el día después de estas elecciones legislativas, en las que el gobierno busca plebiscitar el modelo libertario y sus dos primeros años de gestión.

Leé también El Gobierno ratifica que unificará los votos de La Libertad Avanza en todo el país en el escrutinio provisorio
Elecciones 2025: El Gobierno realizó un simulacro de escrutinio provisorio y salió a responder a la denuncia del peronista Frente Patria por los resultados nacionales del domingo. Foto: Ministerio del Interior.

Según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, Milei continua al frente de las caravanas de campaña en la recta final para apoyar a sus candidatos.

El presidente este martes se muestra en Córdoba en apoyo al candidato Gonzalo Roca, el abogado cordobés que busca una banca en la Cámara de Diputados y enfrenta a los candidatos del peronismo provincial, que además integra la alianza Provincias Unidas.

El jueves 23 -antes de la veda- será el cierre de campaña electoral de LLA a las 19 hs en el Parque España, de Rosario, Santa Fe.

Con estas dos últimas visitas al centro del país, La Libertad Avanza busca impulsar la figura de los candidatos libertarios que encabezan cada una de las listas.

En Santa Fe Milei apoyará a Agustín Pellegrini, que se postula a diputado nacional. El joven libertario competirá contra la vicegobernadora Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, y contra Caren Tepp, de Fuerza Patria.

Las visitas del Presidente en ambos distritos se darán luego de sus recorridas el pasado sábado por Santiago del Estero y Tucumán y del paso del presidente el fin de semana por el municipio bonaerense de Tres de Febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1979700784515444908&partner=&hide_thread=false

Aunque se evaluaba la posibilidad de un cierre de campaña en la estratégica provincia de Buenos Aires, con un acto en el municipio de Ezeiza, desde la Casa Rosada deslizaron que se habría suspendido.

Por ese motivo, el cierre formal de LLA será el jueves en Rosario, donde el oficialismo busca nacionalizar el resultado electoral y espera descontar en Santa Fe y Córdoba, la diferencia que el kirchnerismo le podría sacar en su principal bastión electoral, el conurbano bonaerense.

Con la discusión sobre como se leerán los primeros resultados del escrutinio provisorio el próximo domingo, cuando a partir de las 21 hs el Correo Argentino de las primeras tendencias a nivel provinciales y nacionales, en el entorno presidencial ya analizan los distintos escenarios para anunciar el lunes 27.

En la Casa Rosada no descartan que de acuerdo al resultado electoral, Milei anuncie ese mismo día un relanzamiento del Gobierno incorporando a colaboradores que como el asesor Santiago Caputo hoy toman decisiones sin cargo formal, o incorporar a dirigentes aliados de otros partidos como el PRO y la UCR.

Hoy todo está en análisis, reconocen en Balcarce 50, donde admiten que ante un mal resultado, Milei podría acceder a conformar un gabinete de coalición, en un gesto para llevar calma a los mercados y a los aliados internacionales como Donald Trump y el FMI, que a cambio de ayuda financiera vienen reclamando un pacto de gobernabilidad con la oposición.

Los estrategas de La Libertad Avanza creen que las expectativas de ganar están mejor en Córdoba y en Santa fe, mientras miran encuestas que le dan en la provincia de Buenos Aires perdiendo ante Frente Patria por entre 5 y 10 puntos, con un ausentismo general entre 25 y 30 puntos del electorado.

Milei acompañará a sus candidatos el domingo mientras espera los resultados en su ya clásico búnker partidario ubicado en el hotel Libertador en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, ya lanzó el último spot de campaña, haciendo alusión al apoyo de Estados Unidos y pidiendo apoyo al modelo libertario con la mira en la sucesión presidencial de 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1980295492312740214&partner=&hide_thread=false

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Elecciones 2025 Javier Milei La Libertad Avanza Gabinete Rosario Córdoba
Notas relacionadas
A 15 días de las elecciones y sin un candidato claro de LLA, Milei apuesta a la ayuda de Trump para evitar una catástrofe electoral
¿Por qué votamos como votamos? los 6 factores que aparecen antes de decidir en el cuarto oscuro
Milei y Messi juntos en un Congreso en Miami: ¿De qué hablarán?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar