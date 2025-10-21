Sofía Gonet mandó al frente a Damián Betular en MasterChef Celebrity y él no se lo dejó pasar

Luego, intentó aclarar: "Era una sartén un poquito más grande". Pero al probar el plato, no se contuvo: "Super cruda la cebolla".

Donato, por su parte, ofreció una devolución más técnica: "Estéticamente debo decir que está bien presentado, o sea, conceptualmente estamos bien. La ejecución es simple, le falta entusiasmo al paladar. Tiene que tener ese elemento para que conquiste".

Y Betular remató: "No sé en qué momento achicaste la sartén. No sé en qué momento no pusiste ni el zapallo, ni las hierbas, ni el queso. Aparte una hora para una fritata...".

¿Qué dijo Wanda Nara sobre la separación de Sofía Gonet y Homero Pettinato que encendió la polémica?

Sin buscarlo, Wanda Nara terminó involucrada en una nueva controversia que tiene como protagonistas a Homero Pettinato y Sofía Gonet. La pareja se había separado hace algunos meses, luego de que la influencer lanzara fuertes acusaciones contra el conductor, y ahora el escándalo volvió a tomar fuerza.

Durante su visita a los estudios del streaming Sería Increíble, en OLGA, Wanda se enteró en vivo que Homero era el ex de La Reini, la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) que suele mencionarla en el programa. La revelación la tomó por sorpresa.

"Él es el ex novio de la Reini", le avisó Damián Betular a Wanda. A lo que la mediática exclamó sorprendida: "Se habla un montón un montón de vos en el programa y yo no sabía quién eras".

Sin ocultar su asombro, Wanda elogió a Sofía Gonet y, entre risas, le lanzó a Homero: "Es muy sexy, yo nunca la había visto en persona. ¿Cómo la dejaste ir? ¿Cómo te la perdiste?".

"Ella me dejó ir a mí", respondió él con humor. Y Wanda agregó: "Estoy enloquecida, viene con unos zapatos...". Fue entonces cuando Pettinato hizo una declaración que encendió la polémica: "Bueno, con dos horas de preparación todos somos divinos". Ante esa frase, Wanda no dudó en marcarle el límite: "Eso es muy feo que un ex hable así".

Al ver el video del intercambio entre Wanda y Homero, La Reini reaccionó con furia en sus redes sociales. Mientras se maquillaba, grabó un clip en el que apuntó directamente contra su ex.

“Estoy completamente odiada con el pelotudo de mi ex, que vi que en la entrevista con Wanda, haciendo referencia a mi persona, dijo que cualquiera es linda con dos horas de preparación. Es un desubicado. Acá nadie se tunea, acá somos lindas al natural”, lanzó furiosa la influencer.

Así, sin proponérselo, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de una nueva disputa mediática entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, quienes ya habían protagonizado una escandalosa separación meses atrás.