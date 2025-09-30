En vivo Radio La Red
Triple crimen narco de Florencio Varela: ¿qué dice la misteriosa nota encontrada sobre "Pequeño J"?

El escrito fue dejado en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires con datos sobre el acusado conocido como “Pequeño J”. Además, la Policía encontró un Chevrolet blanco que habría sido usado la noche de los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó en las últimas horas dos pruebas clave: una carta anónima con información sobre el principal acusado conocido como "Pequeño J" y el hallazgo de uno de los autos presuntamente utilizados durante los homicidios.

La misiva fue hallada este lunes en la Comisaría Vecinal 4D de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba escrita en un papel madera y mencionaba directamente a Emanuel Nicolás, apuntado como el principal sospechoso y señalado como socio de Matías Agustín Osorio, alias “Pequeño J”, quien sigue prófugo.

“Emanuel Nicolás se llama el narcotráfico amigo de ‘Pequeño J’”, advertía el texto. En la carta también se consignó una dirección donde supuestamente residiría el acusado, además de mencionar que anteriormente había vivido en Villa Zavaleta, barrio ligado a la organización narco que encabeza Tony Janzen Valverde Victoriano.

Encontraron en Quilmes el auto del detenido en Bolivia por el triple crimen

En paralelo, este martes por la mañana fue localizado en Quilmes uno de los autos sospechados de haber sido utilizado la noche del crimen. Se trata de un Chevrolet blanco encontrado en la avenida Cervantes, a la altura de Italia, a pocos metros del Club Náutico de Quilmes y del predio del Ecoparque.

Según los investigadores, el vehículo era conducido por Víctor Sotacuro Lázaro, quinto detenido en la causa, y en él también viajaba su sobrina Florencia Ibáñez, quien quedó detenida tras brindar una entrevista pública el lunes por la tarde. El rodado ya fue preservado en una sede de la DDI Quilmes y será sometido a pericias forenses en busca de nuevas pruebas.

La hipótesis judicial sostiene que ese auto fue utilizado para trasladar a Ariel Giménez hasta otra vivienda de Varela, donde se descartaron una pala y un parlante, ambos elementos secuestrados por la Policía.

El fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la investigación, adelantó que este martes se llevará a cabo la indagatoria de Sotacuro y de su sobrina, Florencia Ibáñez.

En declaraciones, el abogado defensor Guillermo Endi reconoció que la situación de Ibáñez estaba comprometida: “Sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto y así se lo hicimos saber al fiscal”.

