La drástica decisión del Galatasaray sobre Mauro Icardi en medio del escándalo con Wanda Nara

Cabe recordar que el jugador tiene contrato con el Galatasaray hasta el 30 de junio de 2026. Este acuerdo se formalizó en julio de 2023, cuando el club turco adquirió su pase al PSG por 10 millones de euros.

Mientras todo ocurre cerca suyo, Icardi se mostró entrenando para recuperar su mejor forma física, mientras que, en paralelo, continúa el trabajo de sus abogados en Argentina e Italia para avanzar en las causas judiciales pendientes.

Qué pasa con la restitución internacional de las hijas de Mauro Icardi

Desde julio de 2025, Mauro Icardi no ve en persona a Francesca e Isabella, sus hijas fruto de la relación con Wanda Nara. Esta situación derivó en la presentación de un pedido de restitución internacional ante la justicia, con el objetivo de poder reunirse nuevamente con ellas.

El delantero argentino cuenta con un equipo de abogados en Argentina e Italia, que trabajan en paralelo para avanzar en causas familiares y penales, buscando garantizar su derecho a estar con sus hijas y resolver los conflictos legales surgidos en el marco del divorcio y la custodia compartida.

La causa cobró visibilidad desde que Icardi decidió avanzar de esta contundente manera, mientras la empresaria mantiene la tutela y residencia de las niñas. El objetivo del pedido de restitución internacional es que se respete el derecho del padre a mantener contacto personal y regular con sus hijas, cumpliendo con las normativas internacionales de protección de menores y custodia parental.