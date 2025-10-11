En vivo Radio La Red
La Cámara Electoral pidió que le envíen "urgente" la apelación de La Libertad Avanza por la reimpresión de boletas en PBA

El titular del organismo, Daniel Bejas, resolvió devolver el reclamo presentado por el oficialismo dejando el proceso en suspenso. LLA insiste en poner la imagen de Diego Santilli en lugar de la de José Luis Espert.

Como la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires, que resolvió la no reimpresión de boletas, no le dio traslado de la apelación presentada contra dicha resolución a las otras agrupaciones políticas participantes en el proceso electoral en curso, la CNE no puede resolver. Por ello ordenó de manera inmediata, que dé curso a dicho traslado.

El gobierno de Javier Milei insistirá en pedir la reimpresión de boletas para reemplazar la cara de Espert. 

De esta manera, la controversia por la reimpresión de 14 millones de boletas únicas en la provincia de Buenos Aires sumó este sábado un nuevo capítulo. La Cámara Nacional Electoral (CNE), presidida por Daniel Bejas, resolvió devolver la apelación presentada por La Libertad Avanza (LLA) a la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires, dejando el proceso en suspenso por un trámite procesal que fue omitido.

Según la resolución, antes de analizar el fondo del reclamo, era necesario dar intervención a las demás fuerzas políticas que comparten la boleta única en el distrito, un paso considerado esencial para garantizar el derecho de defensa y el principio de bilateralidad.

LLA insiste en poner la imagen de Diego Santilli en lugar de la de José Luis Espert.

La decisión de la Cámara se conoció pocas horas después del fallo que habilitó a Diego Santilli para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert. En esa causa, el tribunal revocó la decisión de primera instancia que había ubicado en su lugar a Karen Reichardt, involucrada en el escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.

Ahora, la resolución sobre la reimpresión de las boletas se demorará aún más. La providencia firmada por Bejas ordena que la Junta Electoral bonaerense, integrada por Alejo Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo e Hilda Kogan, notifique el recurso a los apoderados de los 15 partidos que comparten la boleta única.

Solo una vez cumplido ese trámite, el fiscal ante la Cámara, Ramiro González, podrá emitir su dictamen, y recién entonces el tribunal quedará en condiciones de resolver. “El presente caso constituye una cuestión de orden público. Para su tratamiento, corresponde sustanciar el recurso de apelación en resguardo del principio de bilateralidad y del derecho de defensa”, señala el escrito firmado por Bejas.

Los argumentos a favor y en contra

El conflicto se originó cuando la Junta Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas, alegando imposibilidad material y temporal, y calificando la solicitud como “jurídicamente improcedente”. El organismo recordó que modificar las etapas del proceso electoral contradice el Código Electoral Nacional y las acordadas vigentes de la CNE, además de generar un gasto extra de más de $12.100 millones, no previsto en el presupuesto oficial.

La reimpresión generar un gasto extra de más de $12.100 millones, no previsto en el presupuesto oficial.

Pese a esa negativa, los apoderados libertarios —Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño— apelaron la medida, sosteniendo que durante la audiencia ante la Junta quedó demostrado que la reimpresión era técnica y financieramente posible, siempre que mediara una resolución urgente.

