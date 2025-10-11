La Cámara Electoral pidió que le envíen "urgente" la apelación de La Libertad Avanza por la reimpresión de boletas en PBA. 

Ahora, la resolución sobre la reimpresión de las boletas se demorará aún más. La providencia firmada por Bejas ordena que la Junta Electoral bonaerense, integrada por Alejo Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo e Hilda Kogan, notifique el recurso a los apoderados de los 15 partidos que comparten la boleta única.

9794 Providencia 11-10

Solo una vez cumplido ese trámite, el fiscal ante la Cámara, Ramiro González, podrá emitir su dictamen, y recién entonces el tribunal quedará en condiciones de resolver. “El presente caso constituye una cuestión de orden público. Para su tratamiento, corresponde sustanciar el recurso de apelación en resguardo del principio de bilateralidad y del derecho de defensa”, señala el escrito firmado por Bejas.

Los argumentos a favor y en contra

El conflicto se originó cuando la Junta Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas, alegando imposibilidad material y temporal, y calificando la solicitud como “jurídicamente improcedente”. El organismo recordó que modificar las etapas del proceso electoral contradice el Código Electoral Nacional y las acordadas vigentes de la CNE, además de generar un gasto extra de más de $12.100 millones, no previsto en el presupuesto oficial.

La reimpresión generar un gasto extra de más de $12.100 millones, no previsto en el presupuesto oficial.

Pese a esa negativa, los apoderados libertarios —Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño— apelaron la medida, sosteniendo que durante la audiencia ante la Junta quedó demostrado que la reimpresión era técnica y financieramente posible, siempre que mediara una resolución urgente.