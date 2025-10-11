Cuándo llegan las lluvias y las tormentas a Buenos Aires y cuánto durará el mal tiempo. 

El mapa interactivo de Windy.com permite seguir en tiempo real el avance de las lluvias y tormentas sobre la región metropolitana. Allí se pueden visualizar los desplazamientos minuto a minuto y la intensidad de las precipitaciones en el sur y norte del Gran Buenos Aires.
Alertas meteorológicas para otras provincias
Aunque la alerta amarilla por tormentas afectará principalmente al sur de Entre Ríos, también se esperan precipitaciones de menor intensidad en Paraná, con temperaturas que oscilarán entre 18 y 32 °C.
En el este de Río Negro, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, que podrían superarse de manera puntual durante la tarde.
Además, diez provincias se encuentran bajo alerta por vientos fuertes, entre ellas:
- Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Mendoza, San Juan, La Rioja (este y oeste) y la zona cordillerana de Catamarca.
Recomendaciones del SMNLas autoridades recomiendan:
- Evitar actividades al aire libre durante los periodos de alerta.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Permanecer informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos personales y teléfono móvil.