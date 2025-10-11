Cuándo llegan las lluvias y las tormentas a Buenos Aires y cuánto durará el mal tiempo. 

El mapa interactivo de Windy.com permite seguir en tiempo real el avance de las lluvias y tormentas sobre la región metropolitana. Allí se pueden visualizar los desplazamientos minuto a minuto y la intensidad de las precipitaciones en el sur y norte del Gran Buenos Aires.

Alertas meteorológicas para otras provincias

Aunque la alerta amarilla por tormentas afectará principalmente al sur de Entre Ríos, también se esperan precipitaciones de menor intensidad en Paraná, con temperaturas que oscilarán entre 18 y 32 °C.

En el este de Río Negro, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, que podrían superarse de manera puntual durante la tarde.

Además, diez provincias se encuentran bajo alerta por vientos fuertes, entre ellas:

Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Mendoza, San Juan, La Rioja (este y oeste) y la zona cordillerana de Catamarca.

Embed 10 OCT ⚠️ #Alertas para el sábado 11/10



⛈️ #Tormentas

⚠️ Lluvias intensas

20-50 mm con ráfagas ≥ 60km/h

Granizo



☔️ #Lluvia

15-30 mm



️ #Viento

35-70 km/h con ráfagas entre 75 y 90 km/h según la zona bajo alerta



Más info y recomendaciones:https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/wpQNzePvYF — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 10, 2025

Recomendaciones del SMNLas autoridades recomiendan: