Cuándo llegan las lluvias y las tormentas a Buenos Aires y cuánto durará el mal tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas y chaparrones durante el fin de semana largo en el AMBA. También rigen alertas por lluvias y vientos en más de diez provincias del país.

El clima inestable regresará este fin de semana largo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con pronósticos de lluvias y tormentas que podrían extenderse hasta el domingo. Tras varios días de primavera con buen tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte un cambio de escenario con precipitaciones y posibles tormentas fuertes.

De acuerdo con el SMN, el sábado se presentará con tormentas aisladas durante la jornada y lluvias más intensas por la noche, acompañadas de ráfagas y ocasional caída de granizo en algunas zonas del conurbano.

El portal especializado Meteored también anticipa la llegada de las lluvias en horas de la tarde del sábado, con mejoras temporarias hacia la madrugada del domingo.

Para el domingo, el SMN prevé chaparrones durante todo el día, mientras que Meteored estima lluvias intermitentes desde la madrugada hasta la noche, con temperaturas máximas cercanas a los 25 °C.

El mapa interactivo de Windy.com permite seguir en tiempo real el avance de las lluvias y tormentas sobre la región metropolitana. Allí se pueden visualizar los desplazamientos minuto a minuto y la intensidad de las precipitaciones en el sur y norte del Gran Buenos Aires.

Alertas meteorológicas para otras provincias

Aunque la alerta amarilla por tormentas afectará principalmente al sur de Entre Ríos, también se esperan precipitaciones de menor intensidad en Paraná, con temperaturas que oscilarán entre 18 y 32 °C.

En el este de Río Negro, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, que podrían superarse de manera puntual durante la tarde.

Además, diez provincias se encuentran bajo alerta por vientos fuertes, entre ellas:

  • Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Mendoza, San Juan, La Rioja (este y oeste) y la zona cordillerana de Catamarca.
Recomendaciones del SMNLas autoridades recomiendan:

  • Evitar actividades al aire libre durante los periodos de alerta.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Permanecer informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
  • Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos personales y teléfono móvil.

