"Nunca...": el testimonio clave de un sospechoso del triple crimen que intenta despegarse de la causa

Durante la grabación, mostró frente a cámara varios certificados laborales emitidos en Perú, con el objetivo de respaldar su coartada. “Tengo certificados de trabajo donde estuve toda mi vida. Trabajé también en la ciudad de Cusco, en una empresa china de construcción. Estuvimos haciendo una escuela desde el 27 de febrero al 4 de agosto”, detalló mientras sostenía los documentos.

Embed

El sospechoso también mostró un certificado médico y alegó que no se encontraba en Argentina en las fechas que se le atribuyen. “Dicen que el jueves 18 de septiembre estaba en Argentina y eso es verdaderamente falso. Ese día pasé un control ocular en una clínica, y tengo la constancia”, indicó.

Sobre el día del crimen, el 19 de septiembre, aseguró haber estado en la ciudad peruana de Trujillo. “Tengo boletas, videos y medios probatorios que pueden desmentir eso. Estuve comprando repuestos en la Avenida Perú”, afirmó.

“Hago todo esto para desmentir, ayudar y contribuir con la investigación que se lleva en su país. Muchas gracias”, concluyó.

Triple crimen de Florencio Varela: la investigación

Pese a las explicaciones del acusado, la Justicia bonaerense sostiene que existen pruebas firmes que lo ubican en la escena del crimen. De acuerdo con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, los investigadores lograron ubicar a los 12 implicados en el lugar donde ocurrieron los asesinatos gracias a imágenes de cámaras de seguridad, registros telefónicos y testimonios directos.

En diálogo con la periodista Lorena Maciel en su programa radial Futuro Imperfecto, Alonso afirmó: “Se los ubica en la escena del crimen en Florencio Varela. Este es un dato muy importante porque le da una solvencia de evidencia a la causa, fundamental para avanzar con las condenas”.

Según confirmó el funcionario, entre los prófugos se encuentran “El Loco David”, Alex , pareja de una de las víctimas, y el propio Valverde Rodríguez, todos vinculados con el grupo que habría actuado en el doble piso donde se hallaron los cuerpos.