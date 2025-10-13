En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Florencio Varela
Crimen Florencio Varela

"Nunca...": el testimonio clave de un sospechoso del triple crimen que intenta despegarse de la causa

Se trata de Manuel David Valverde Rodríguez, uno de los principales sospechosos del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

  Nunca...: el testimonio del sospechoso del triple crimen que intenta despegarse de la causa

  "Nunca...": el testimonio del sospechoso del triple crimen que intenta despegarse de la causa
Leé también Triple crimen narco: ubicaron a los implicados en la escena y confirmaron la transmisión en vivo de los asesinatos
Ubicaron a los implicados en la escena y confirmaron la transmisión en vivo de los asesinatos. 

El hombre, de nacionalidad peruana, tiene desde el miércoles pasado pedido de captura nacional e internacional, imputado por homicidio agravado reiterado en concurso real, “por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”.

triple-crimen-en-florencio-varela

“Nunca estuve inmerso en actos delictivos”

“Este video es para desmentir lo que dicen, que uno es narcotraficante o delincuente. Yo tengo material probatorio para demostrar que no. Nunca estuve inmerso en actos delictivos”, expresó el acusado al iniciar su descargo.

Durante la grabación, mostró frente a cámara varios certificados laborales emitidos en Perú, con el objetivo de respaldar su coartada. “Tengo certificados de trabajo donde estuve toda mi vida. Trabajé también en la ciudad de Cusco, en una empresa china de construcción. Estuvimos haciendo una escuela desde el 27 de febrero al 4 de agosto”, detalló mientras sostenía los documentos.

Embed

El sospechoso también mostró un certificado médico y alegó que no se encontraba en Argentina en las fechas que se le atribuyen. “Dicen que el jueves 18 de septiembre estaba en Argentina y eso es verdaderamente falso. Ese día pasé un control ocular en una clínica, y tengo la constancia”, indicó.

Sobre el día del crimen, el 19 de septiembre, aseguró haber estado en la ciudad peruana de Trujillo. “Tengo boletas, videos y medios probatorios que pueden desmentir eso. Estuve comprando repuestos en la Avenida Perú”, afirmó.

“Hago todo esto para desmentir, ayudar y contribuir con la investigación que se lleva en su país. Muchas gracias”, concluyó.

Triple crimen de Florencio Varela: la investigación

Pese a las explicaciones del acusado, la Justicia bonaerense sostiene que existen pruebas firmes que lo ubican en la escena del crimen. De acuerdo con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, los investigadores lograron ubicar a los 12 implicados en el lugar donde ocurrieron los asesinatos gracias a imágenes de cámaras de seguridad, registros telefónicos y testimonios directos.

En diálogo con la periodista Lorena Maciel en su programa radial Futuro Imperfecto, Alonso afirmó: “Se los ubica en la escena del crimen en Florencio Varela. Este es un dato muy importante porque le da una solvencia de evidencia a la causa, fundamental para avanzar con las condenas”.

Según confirmó el funcionario, entre los prófugos se encuentran “El Loco David”, Alex , pareja de una de las víctimas, y el propio Valverde Rodríguez, todos vinculados con el grupo que habría actuado en el doble piso donde se hallaron los cuerpos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen Florencio Varela Pequeño J
Notas relacionadas
Los últimos movimientos del acusado del doble crimen en Córdoba antes de escapar con su hijo
"Las madres...": los últimos mensajes de Luna Giardina antes del crimen en Córdoba
"Se escondió 3 días...": los vecinos de Luna revelaron el calvario que vivió antes del femicidio

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar