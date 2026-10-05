Tristeza absoluta por el final de la búsqueda de Brandon de 1 año: 5 familiares fueron detenidos

El hallazgo activó inmediatamente el protocolo judicial. Personal especializado preservó el lugar y comenzó a trabajar para determinar las circunstancias que llevaron a la muerte del pequeño.

Cómo comenzó la búsqueda de Brandon

De acuerdo con la información disponible sobre el caso, Brandon desapareció durante la mañana del sábado. La situación fue advertida por su familia, que comprobó que el niño ya no se encontraba dentro de la vivienda.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, se realizó la correspondiente denuncia y se puso en marcha un operativo para localizarlo.

La búsqueda involucró a distintos organismos y también contó con la colaboración de personas de la zona. Policías, bomberos, brigadas de rescate y vecinos participaron del rastrillaje, recorriendo los sectores que podían resultar relevantes para encontrar al menor.

La zona de Marapa presenta caminos rurales, sectores con vegetación y diferentes cursos de agua, por lo que los investigadores tuvieron que ampliar el radio de búsqueda a medida que transcurrían las horas.

Uno de los puntos que generó especial atención fue precisamente la presencia de canales de riego en las inmediaciones. Estos cursos de agua fueron incorporados al rastrillaje debido a que podían representar un riesgo para un niño de tan corta edad.

Finalmente, después de varias horas de búsqueda, los equipos encontraron el cuerpo de Brandon.

El hallazgo ocurrió cerca de las 13.40

El cuerpo del niño fue localizado dentro de un canal de riego situado en terrenos de la Dirección de Recursos Hídricos, cerca del barrio Héroes de Malvinas.

El lugar donde apareció Brandon se encontraba aproximadamente a cinco kilómetros de la vivienda familiar, una distancia que ahora forma parte de las preguntas centrales de la investigación.

Los investigadores buscan establecer qué recorrido pudo haber realizado el niño desde el momento en que fue visto por última vez hasta que terminó dentro del canal.

El horario del hallazgo también quedó incorporado al expediente. Alrededor de las 13.40, los efectivos que participaban del operativo dieron con el cuerpo y comunicaron inmediatamente la situación a las autoridades judiciales.

A partir de ese momento, la investigación dejó de concentrarse exclusivamente en la búsqueda del menor y pasó a intentar reconstruir las circunstancias de su muerte.

La hipótesis de una caída accidental

Una de las primeras posibilidades que analizan los investigadores es que Brandon haya llegado hasta el canal y caído accidentalmente al agua.

Por su corta edad, una caída de este tipo podría haber generado una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente teniendo en cuenta las características del curso de agua y la posibilidad de que la corriente desplazara el cuerpo.

En ese sentido, una de las hipótesis que se intenta comprobar es si el niño cayó al canal de manera accidental y posteriormente fue arrastrado por el agua hasta el lugar donde finalmente fue encontrado.

Sin embargo, las autoridades remarcaron que esta explicación todavía no está confirmada.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía deben conocerse los resultados de diferentes estudios científicos que permitirán determinar si esa hipótesis es compatible con las evidencias obtenidas.

Por ese motivo, los investigadores no descartan otras posibilidades y trabajan para reconstruir cada uno de los movimientos realizados durante las horas en las que el niño permaneció desaparecido.

Qué buscan determinar las pericias

Después del hallazgo, intervinieron especialistas de diferentes áreas para recolectar pruebas y preservar todos los elementos que pudieran contribuir al esclarecimiento del caso.

Entre los equipos que trabajaron en el lugar estuvieron integrantes de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal.

Cada una de estas áreas tendrá un papel importante en la investigación. Los peritos deberán analizar las condiciones del lugar donde fue encontrado el cuerpo, mientras que los estudios médicos permitirán establecer las causas y circunstancias del fallecimiento.

La autopsia será una de las medidas centrales para determinar qué provocó la muerte del menor y si existen signos compatibles con una caída accidental al canal.

También será relevante determinar cuánto tiempo permaneció el niño dentro del agua y si las características del canal pueden explicar el desplazamiento del cuerpo.

Todos esos elementos serán contrastados con el resto de la evidencia reunida por los investigadores.

La Justicia intenta reconstruir las horas de incertidumbre

Una de las principales incógnitas del expediente está relacionada con el período que transcurrió entre la desaparición de Brandon y el momento en que fue encontrado.

Los investigadores deberán reconstruir qué ocurrió durante esas horas, quiénes estuvieron en contacto con el niño, dónde fue visto por última vez y qué circunstancias pudieron haber provocado que terminara a varios kilómetros de la vivienda.

Para ello, se analizan testimonios y distintos elementos que permitan establecer una línea temporal lo más precisa posible.

El objetivo es determinar cómo llegó Brandon hasta el canal, si lo hizo por sus propios medios, si fue trasladado hasta ese lugar o si existió alguna otra circunstancia que explique su presencia allí.

La respuesta a esas preguntas será fundamental para definir cómo continuará el expediente.

Por el momento, la causa permanece bajo la figura de muerte dudosa, mientras la Fiscalía espera los resultados de las pruebas científicas.

Cuatro familiares fueron aprehendidos

En paralelo al trabajo de los peritos, la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción ordenó la aprehensión de cuatro personas del entorno familiar del niño.

Según la información difundida sobre el caso, se trata de la madre de Brandon, de 20 años; su padre, de 24; una tía, de 28; y la pareja de esta última, de 43.

La decisión judicial se tomó mientras avanza la investigación y se intenta reconstruir de manera precisa todo lo ocurrido antes y después de la desaparición.

Es importante aclarar que una aprehensión no equivale a una declaración de culpabilidad. La medida forma parte de las herramientas que tiene la Justicia para avanzar en una investigación y no significa, por sí sola, que esas personas hayan sido consideradas responsables de la muerte del niño.

Hasta el momento, el eje de la investigación continúa puesto en determinar qué sucedió con Brandon y cuáles fueron las circunstancias que provocaron su fallecimiento.

Una investigación que recién comienza

El caso generó conmoción en Marapa y mantiene abiertas varias preguntas. La principal incógnita es cómo un niño de apenas un año y ocho meses terminó dentro de un canal situado aproximadamente a cinco kilómetros de su vivienda.

La hipótesis de una caída accidental se encuentra bajo análisis, pero deberá ser respaldada por pruebas concretas.

Para los investigadores será fundamental combinar los resultados de la autopsia con las pericias realizadas en el lugar, los testimonios de las personas que participaron de la búsqueda y la reconstrucción de las últimas horas en las que Brandon estuvo con vida.

También se deberá establecer si las condiciones del canal son compatibles con el recorrido que pudo haber realizado el cuerpo y si existen otros elementos que permitan explicar su desplazamiento.

Nada de eso podrá determinarse de manera definitiva hasta que concluyan los estudios ordenados por la Justicia.

Mientras tanto, la causa continúa abierta y bajo investigación. La Fiscalía deberá evaluar toda la evidencia disponible antes de establecer si se trató de un accidente o si existen circunstancias adicionales que requieran profundizar otras líneas investigativas.

Qué puede ocurrir ahora en la causa

Los próximos pasos estarán vinculados principalmente con los resultados de las pericias y de la autopsia. Esos estudios permitirán conocer con mayor precisión la causa de muerte y las condiciones en las que se encontraba el cuerpo al momento del hallazgo.

A partir de esa información, la Fiscalía podrá contrastar la evidencia médica con las declaraciones y con la reconstrucción del recorrido realizado por el niño.

También se espera que continúe la toma de testimonios y el análisis de las circunstancias que rodearon la desaparición.

El expediente deberá establecer una secuencia temporal clara: cuándo fue visto Brandon por última vez, cuánto tiempo transcurrió hasta que su familia advirtió su ausencia, qué zonas fueron recorridas y de qué manera pudo haber llegado al canal.

Por ahora, esas preguntas permanecen abiertas.

La muerte de Brandon Eliseo Rearte dejó una profunda conmoción en la comunidad de Marapa. El niño fue encontrado sin vida después de varias horas de búsqueda, y la Justicia trabaja para determinar si se trató de un accidente o si existen otros elementos que permitan explicar lo ocurrido.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias, las autoridades mantienen distintas hipótesis bajo análisis y buscan reconstruir cada detalle de las últimas horas del pequeño. La investigación continuará hasta establecer con precisión qué ocurrió antes de que Brandon terminara dentro del canal de riego y cuáles fueron las causas de su muerte.