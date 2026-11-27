El hombre detenido en la investigación por la muerte de una bebé. (Foto: Policía)

Al ser consultada por el paradero de la pequeña, la madre de las adolescentes reveló que la bebé había muerto y que su cuerpo estaba enterrado en una vivienda de Playa Los Lobos. El fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la investigación, se trasladó durante las primeras horas de este viernes hasta el lugar indicado por la mujer, acompañado por efectivos policiales.

Tras recorrer varias cuadras, llegaron a una propiedad abandonada ubicada sobre la calle Las Ballenas, entre Nautilus y Almejas. Allí, en una de las habitaciones, encontraron el cuerpo de la recién nacida, envuelto en un buzo y sepultado bajo pequeñas piedras.

Un detenido y una investigación para determinar las causas de la muerte

Tras el hallazgo, el fiscal Moure ordenó la detención del padrastro de las adolescentes, un hombre de 50 años que se negó a declarar ante la Justicia. Por el momento, no se adoptaron medidas judiciales contra la madre de las menores.

Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia, que permitirá establecer las causas y las circunstancias de la muerte de la bebé. Además, fuentes judiciales adelantaron al diario La Capital de Mar del Plata que se solicitarán estudios de ADN para determinar si existe algún vínculo biológico entre el detenido y los embarazos de las adolescentes.

La investigación continúa abierta y la Justicia busca esclarecer tanto las circunstancias en las que murió la recién nacida como la posible existencia de otros delitos.