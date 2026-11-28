La Fuerza Aérea había dispuesto cuatro aeronaves de ese modelo para los desplazamientos del Sumo Pontífice y su comitiva. Rivas participó de ese operativo a bordo de la misma unidad que protagonizó el siniestro en el VRAEM.

Cuál es la hipótesis sobre las causas del accidente del helicóptero

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde Llosa, brindó detalles preliminares sobre cómo se habría producido el accidente. Según explicó, el helicóptero se encontraba en la fase final del aterrizaje, a muy baja altura, cuando una de sus aspas habría hecho contacto con un árbol.

Ese impacto habría provocado que la aeronave perdiera estabilidad y terminara volcando. El funcionario también señaló que las extracciones militares en esa zona suelen realizarse durante la noche por razones de seguridad operacional, aunque reconoció los riesgos que implica ese tipo de maniobras.

Las circunstancias y las causas del accidente continúan bajo investigación. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron que el helicóptero haya sido atacado.

El antecedente de otro accidente fatal con un helicóptero Mi-17 en Perú

La tragedia ocurrió nueve meses después de otro accidente protagonizado por un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea peruana. El 22 de febrero de 2026, una aeronave que realizaba una misión de apoyo humanitario perdió contacto con tierra mientras cubría la ruta entre Pisco y Chala, en el sur del país.

El helicóptero fue localizado cerca de Chala Viejo, en la región de Arequipa. Sus 15 ocupantes murieron: cuatro integrantes de la tripulación y once pasajeros. Entre las víctimas había siete menores de edad.

Tras ese siniestro, la Fuerza Aérea dispuso que su Junta de Investigación de Accidentes realizara las pericias correspondientes para determinar las causas de la caída.