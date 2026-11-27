Una de las camionetas Toyota Hilux robadas. (Foto: Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez)

El peritaje del teléfono permitió reunir evidencias sobre la presunta participación del acusado en distintos hechos delictivos, identificar a otros integrantes de la organización y establecer los roles que habría cumplido cada uno.

El robo de una camioneta en Villa Urquiza que permitió descubrir a la banda

La investigación comenzó el 10 de diciembre de 2025, cuando un hombre denunció el robo de su camioneta Toyota SW4 4x4 GR, que había dejado estacionada sobre la avenida Triunvirato al 5700, en Villa Urquiza. El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir el robo y establecer que los sospechosos habían escapado hacia la provincia de Buenos Aires.

Al día siguiente, la camioneta fue encontrada abandonada en Florida, partido de Vicente López, tras haber chocado contra el alambrado de las vías del ferrocarril Belgrano Norte. El vehículo fue trasladado a una dependencia policial, donde uno de los sospechosos intentó sustraer un componente electrónico del rodado. El hombre fue detenido y los efectivos secuestraron su teléfono celular.

Ese procedimiento resultó determinante para avanzar en la investigación y vincular al acusado con otros robos de camionetas de alta gama. En mayo pasado, el sospechoso fue condenado por la Justicia bonaerense a un año de prisión de ejecución condicional por aquel intento de hurto.

Los otros robos de camionetas Toyota que investiga la Justicia

A partir de las evidencias recolectadas, la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez logró vincular la investigación con otros tres hechos similares:

30 de septiembre de 2025: robo de una Toyota Hilux en Villa Ortúzar.

16 de noviembre de 2025: sustracción de otra Toyota Hilux en Villa Urquiza.

19 de agosto de 2026: robo de una Toyota SW4 en Chacarita, recuperada días después en una vivienda de José C. Paz.

Las filmaciones de las cámaras de seguridad, los registros de comunicaciones y los peritajes permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización.

Cómo estaba integrada la banda que robaba camionetas de alta gama

Según la acusación, la organización contaba con una estructura definida y una distribución de roles entre sus integrantes, quienes habrían participado en la sustracción, el traslado, el resguardo y la posterior comercialización de los vehículos y sus autopartes.

En su resolución, la jueza Galletti destacó que la actividad delictiva se desarrollaba con una clara división de funciones y estaba principalmente orientada a la apropiación ilegítima de camionetas Toyota de alta gama.

La magistrada dispuso el procesamiento de los seis acusados, tres de ellos con prisión preventiva. La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras delictivas y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.