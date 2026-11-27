Briana tenía apenas tres años. (Foto: gentileza Infobrisas)

Cómo murió Briana y qué descubrieron los investigadores

El caso comenzó el 11 de septiembre, cuando la pequeña fue trasladada a un centro de salud de Otamendi sin signos vitales. Pese a los intentos de reanimación de los profesionales, la nena falleció. Durante la atención médica, los especialistas detectaron lesiones y hematomas en distintas partes de su cuerpo, una situación que despertó sospechas y motivó la intervención de la Justicia.

Inicialmente, el expediente fue caratulado como averiguación de causales de muerte. Sin embargo, los resultados de las pericias médicas y los testimonios incorporados a la causa modificaron el rumbo de la investigación. El fiscal Rodolfo Moure dispuso la detención de la madre biológica de Briana y de su pareja, quienes quedaron bajo investigación por el delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, contemplado en el artículo 80, inciso 2, del Código Penal.

Los sospechosos fueron identificados como Camila Belén Alvarez, de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata, de 22. El pasado 11 de septiembre la mujer trasladó a su hija al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad. La niña estaba inconsciente y no presentaba signos vitales.

Álvarez y Zapata fueron detenidos por el homicidio de Brianna, de apenas 3 años. (Foto: Policía)

El desgarrador testimonio del padre de Briana y las nuevas pruebas

Uno de los puntos que busca esclarecer la familia paterna está relacionado con los últimos meses de vida de la pequeña. Según explicó la abogada, Briana había regresado a vivir con su madre aproximadamente dos meses antes de morir. Hasta entonces, Morales mantenía contacto frecuente con su hija, incluso después de haberse separado de la mujer.

“Mi vida cambió muchísimo. Me dejó destrozado”, había expresado el padre al recordar el impacto que tuvo la muerte de la nena. En paralelo, los investigadores realizaron distintas medidas en la vivienda de la pareja, donde secuestraron elementos que serán sometidos a peritajes.

Entre las pruebas recolectadas se encuentran ropa de cama con manchas de sangre y teléfonos celulares, cuyo análisis podría aportar información relevante para reconstruir lo sucedido. La investigación continúa abierta y la fiscalía busca determinar las circunstancias de la muerte de Briana y las eventuales responsabilidades de los detenidos.