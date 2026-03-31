La noche de terror que vivió uno de los alumnos heridos en el tiroteo en una escuela de Santa Fe
Dos alumnos permanecen internados tras el tiroteo de este lunes en una escuela de Santa Fe, en el que murió Ian Cabrera
Santa Fe: Felipe, uno de los alumnos internados tras el tiroteo de este lunes en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, se encuentra en la unidad de cuidados del Hospital de Niños Orlando Alassia.
Felipe es uno de los sobrevivientes al tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en el que murió su compañero de curso, Ian Cabrera. El joven, de 13 años, se encuentra internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia, en la provincia de Santa Fe, luego de recibir al menos dos impactos de perdigones, en el cuello y cerca de un ojo, disparados desde la escopeta del agresor.
“Está estable”, contó su tía, quien luego detalló que el menor pasó una noche complicada, ya que en varias oportunidades se despertó a los gritos. “Mi hermana me dijo que durmió mal hasta que le pusieron un calmante y ahí pudo descansar”, dijo en diálogo con El Trece.
Luego, la mujer brindó precisiones sobre lo que su sobrino alcanzó a contarle de lo ocurrido en el colegio. Según relató, cuando escuchó los estruendos, creyó que se trataba de un festejo con bombos de alumnos de quinto año.
“Se dio vuelta y vio al estudiante con la escopeta. Después se despertó y veía todo rojo por la sangre que tenía”, relató. “Tenemos mucho miedo por lo del ojo, pero vamos a esperar”, agregó la tía del menor, quien este martes aguardaba un nuevo parte médico.
Respecto del violento hecho en el establecimiento educativo, la mujer destacó la actitud de Julieta, compañera de curso de su sobrino, quien al verlo herido lo llevó caminando tres cuadras hasta el hospital. “Son amigos, van juntos desde el jardín”, señaló.
Por último, se solidarizó con los allegados de la única víctima fatal, Ian Cabrera, de 13 años: “Mis condolencias a la familia”, expresó.
Además, hizo referencia al agresor y a su entorno: “Es el tercer año que hace primero, tenía problemas con la familia. Sabemos que hubo una separación y que su padre no estaba bien”, señaló.
El otro alumno que también fue herido en el tiroteo tiene 15 años y continúa internado en sala general en el Hospital de Rafaela. Según informó el portal Aire de Santa Fe, presenta una evolución estable y lesiones superficiales.