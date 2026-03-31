La noche de terror que vivió uno de los alumnos heridos en el tiroteo en una escuela de Santa Fe

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Respecto del violento hecho en el establecimiento educativo, la mujer destacó la actitud de Julieta, compañera de curso de su sobrino, quien al verlo herido lo llevó caminando tres cuadras hasta el hospital. “Son amigos, van juntos desde el jardín”, señaló.

Por último, se solidarizó con los allegados de la única víctima fatal, Ian Cabrera, de 13 años: “Mis condolencias a la familia”, expresó.

Además, hizo referencia al agresor y a su entorno: “Es el tercer año que hace primero, tenía problemas con la familia. Sabemos que hubo una separación y que su padre no estaba bien”, señaló.

El otro alumno que también fue herido en el tiroteo tiene 15 años y continúa internado en sala general en el Hospital de Rafaela. Según informó el portal Aire de Santa Fe, presenta una evolución estable y lesiones superficiales.