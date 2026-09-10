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Planificó matar a sus compañeros de colegio con ChatGPT y fue detectado por el FBI

Un adolescente de 15 años fue investigado por planificar un ataque armado contra su escuela para el año 2027. La Policía Federal allanó su casa y secuestró elementos tácticos.

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Planificó con IA matar a sus compañeros de colegio en Quilmes y fue detectado por el FBI. (Foto: Policía Federal)

Planificó con IA matar a sus compañeros de colegio en Quilmes y fue detectado por el FBI. (Foto: Policía Federal)

Un adolescente de 15 años fue investigado por planificar un tiroteo en su colegio y matar a sus compañeros. El ataque estaba previsto inicialmente para 2027, aunque el menor también habría mencionado la posibilidad de adelantarlo, pero una alerta del FBI permitió detectar el caso y activar una investigación en Argentina.

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La causa quedó en manos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina y derivó en un allanamiento en el domicilio del adolescente, ubicado en Quilmes, donde los agentes secuestraron distintos elementos vinculados con el supuesto plan.

La investigación comenzó el pasado 19 de agosto, luego de que el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina aportara información sobre un usuario asociado a una dirección de correo electrónico que habría mantenido conversaciones con ChatGPT relacionadas con la planificación del ataque.

De acuerdo con el informe que dio origen a la investigación, en esos intercambios el adolescente habría manifestado su intención de protagonizar un tiroteo y asesinar a compañeros de su colegio.

La Policía Federal allanó su casa y secuestró elementos tácticos. (Foto. Policía Federal)

La Policía Federal allanó su casa y secuestró elementos tácticos. (Foto. Policía Federal)

El ataque, según la información aportada a los investigadores, estaba pensado inicialmente para 2027, aunque también habría expresado la posibilidad de concretarlo antes. En las conversaciones analizadas, el adolescente también habría manifestado su interés por adquirir vestimenta y elementos de características tácticas.

Cómo identificaron al adolescente que planeaba un ataque en su colegio

Tras recibir la alerta, la Unidad de Investigación Antiterrorista inició una serie de tareas de campo y análisis de redes sociales para determinar quién estaba detrás de los mensajes. Los investigadores lograron identificar al adolescente y establecer su domicilio en el partido de Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de Walter Bruno, solicitó una orden para allanar la vivienda. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de Miriam Susana Alcolcel, con intervención de la Secretaría Única de Mariana Digiani.

Un adolescente de 15 años fue investigado por planificar un ataque armado. (Foto: Policía Federal)

Un adolescente de 15 años fue investigado por planificar un ataque armado. (Foto: Policía Federal)

El allanamiento en Quilmes y qué elementos secuestraron

Los efectivos se dirigieron hasta la vivienda del adolescente y durante el procedimiento encontraron distintos elementos de características tácticas que fueron incorporados a la investigación.

Como resultado del operativo, fueron secuestrados dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje militar, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontañas con camuflaje militar y gafas de protección táctica negras.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia y será sometido a peritajes para determinar su posible vinculación con el plan investigado. Además, el adolescente y sus padres fueron citados a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. La identidad del menor permanece bajo estricta reserva por cuestiones legales.

En pocas palabras

  • Adolescente investigado: Un joven de 15 años planeaba un ataque armado en su colegio para 2027.
  • Alerta del FBI: El FBI alertó a Argentina tras detectar conversaciones con ChatGPT sobre el plan.
  • Allanamiento en Quilmes: La Policía Federal allanó su casa y secuestró elementos tácticos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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