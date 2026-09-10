Planificó matar a sus compañeros de colegio con ChatGPT y fue detectado por el FBI

La Policía Federal allanó su casa y secuestró elementos tácticos. (Foto. Policía Federal)

El ataque, según la información aportada a los investigadores, estaba pensado inicialmente para 2027, aunque también habría expresado la posibilidad de concretarlo antes. En las conversaciones analizadas, el adolescente también habría manifestado su interés por adquirir vestimenta y elementos de características tácticas.

Cómo identificaron al adolescente que planeaba un ataque en su colegio

Tras recibir la alerta, la Unidad de Investigación Antiterrorista inició una serie de tareas de campo y análisis de redes sociales para determinar quién estaba detrás de los mensajes. Los investigadores lograron identificar al adolescente y establecer su domicilio en el partido de Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de Walter Bruno, solicitó una orden para allanar la vivienda. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de Miriam Susana Alcolcel, con intervención de la Secretaría Única de Mariana Digiani.

Un adolescente de 15 años fue investigado por planificar un ataque armado. (Foto: Policía Federal)

El allanamiento en Quilmes y qué elementos secuestraron

Los efectivos se dirigieron hasta la vivienda del adolescente y durante el procedimiento encontraron distintos elementos de características tácticas que fueron incorporados a la investigación.

Como resultado del operativo, fueron secuestrados dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje militar, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontañas con camuflaje militar y gafas de protección táctica negras.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia y será sometido a peritajes para determinar su posible vinculación con el plan investigado. Además, el adolescente y sus padres fueron citados a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. La identidad del menor permanece bajo estricta reserva por cuestiones legales.