Un año sin Tehuel: su padre pidió que intervenga la justicia federal y se investigue la desaparición como un caso de trata

Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron a la agencia de noticias oficial Télam que la hipótesis más firme es que se trató de un asesinato y afirmaron que "no hay pruebas suficientes para considerar la posibilidad de que Tehuel (22) fuera cooptado por una red de trata".

"Siempre buscaron a mi hijo como si estuviera muerto. Vivo no lo buscaron en casi ningún momento. Hay indicios de que pudo haber sido llevado por trata de personas. Me gustaría que intervenga alguna fiscalía federal, que son las que se ocupan de investigar estos casos", señaló Andrés de la Torre, padre del joven que desapareció tras salir de su casa en San Vicente, rumbo a una entrevista de trabajo en la localidad de Alejandro Korn.

Consternado por la situación, el papá de Tehuel expresó que "la investigación está parada" y que su familia "se siente sola para encarar la búsqueda".

Padre-Tehuel.jpg Andrés de La Torre, padre de Tehuel (Foto: La Garganta Poderosa)

Cómo sigue la búsqueda de Tehuel, a un año de su desaparición

"Estoy muy mal. Seguimos muy mal. Nos sentimos solos para encarar la búsqueda. No sentimos apoyo ni de la justicia ni de los medios. No sé cuánto tiempo voy a tener que esperar para volver a ver a mi hijo", dijo Andrés, quien además agregó: "Los rastrillajes están todos parados. No sé por qué. La última noticia que tuvimos fue que se cambió de carátula la causa".

Una fuente con acceso a la causa señaló que los investigadores evaluaron dos informes en los que se contemplaba la posibilidad de que Tehuel haya sido secuestrado por una red de trata, pero "en ninguno de ellos surgió una posibilidad concreta. No se encontró nada que hiciera suponer que el joven estuviera con vida".

Al respecto, fuentes judiciales señalaron la causa ya fue elevada a juicio en diciembre y que no pueden hacerse nuevos rastrillajes ya que, por el momento, "no hay indicios nuevos".

"Mientras no haya nuevas pistas, no se pueden emitir órdenes de allanamientos. Necesitamos más pruebas", destacó la fuente judicial con acceso al expediente.

En ese sentido, Andrés de la Torre manifestó su descontento con la investigación, a la que catalogó de "extremadamente lenta", y criticó duramente los rastrillajes realizados hasta el momento.