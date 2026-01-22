Un arma cargada en la mano, descalzo y con torso desnudo: así fue el episodio que sembró pánico en Palermo

Un hombre fue detenido en pleno barrio porteño de Palermo luego de que vecinos alertaran al 911 al verlo caminar armado por la calle, con un arma de fuego visible y un cargador con varias municiones.
El sospechoso fue visto por vecinos mientras llevaba un arma en la mano. La policía de la Ciudad lo arrestó dentro de un auto estacionado en Fitz Roy al 2000.
El hecho ocurrió en la zona de Fitz Roy y Nicaragua, cuando distintas personas que circulaban temprano por el lugar, entre ellas trabajadores y vecinos, advirtieron la situación y señalaron al sospechoso a efectivos policiales que ya se encontraban patrullando el área.
Según se informó en la señal de A24, el hombre fue visto con el arma en la mano, sin llegar a efectuar disparos, y habría salido armado desde una vivienda ubicada sobre la calle Soler, a pocos metros del lugar donde finalmente fue interceptado.
Tras el alerta al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad montaron un operativo que permitió detenerlo antes de que llegara a destino, evitando una situación potencialmente mucho más grave.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el arma secuestrada sería un revólver calibre 32 largo, que el joven estaba exhibiendo en plena vía pública. El cargador tenía al menos siete balas, según confirmaron fuentes policiales.
“Por suerte lo detuvieron en esta situación, sin que haya disparado. Si llegaba al lugar a donde iba, evidentemente a resolver un problema con un arma de fuego, estaríamos hablando de otra situación”, señalaron desde el móvil de A24.
Hasta el momento, no se confirmó si el hombre tenía la tenencia legal del arma. Fuentes policiales indicaron que esa información será determinada en el marco de la investigación judicial.
El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se intenta establecer qué motivó su accionar y si existía una amenaza concreta o un conflicto previo.
Un policía federal protagonizó un violento episodio en el barrio porteño de Villa Crespo, donde descendió de su auto y comenzó a disparar, hiriendo a una persona que se encontraba ingresando a su lugar de trabajo.
El hecho ocurrió en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas, y fue denunciado por vecinos a través de un llamado al 911. Hasta el lugar se dirigió personal de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad, que se encontró con una escena de extrema tensión.
Según indicaron fuentes policiales, el atacante -un cabo de la Policía Federal Argentina- había bajado de su vehículo, un Volkswagen negro, y comenzó a efectuar disparos al aire justo cuando un grupo de empleados ingresaba a una empresa de alimentos ubicada en la zona.
En ese contexto, uno de los disparos impactó en un trabajador, que se desempeña como chofer en el lugar. La víctima recibió un balazo en la pierna izquierda, por lo que de inmediato se solicitó asistencia médica.