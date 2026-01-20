Gonzalo Valenzuela y Kika Silva confirmaron su separación a un año de casados: qué pasó realmente

De acuerdo con la información aportada por Gutiérrez, la decisión habría partido principalmente de Kika Silva. “Ella habría tomado la decisión de separarse definitivamente, aunque en este tipo de relaciones siempre pueden pasar muchas cosas”, aclaró. Incluso reveló que no sería la primera crisis que atraviesa la pareja: “Ya habían tenido algunos distanciamientos cortos y lo habían vuelto a intentar. Esta vez parece más definitivo, aunque nadie puede asegurarlo”.

Otro de los factores que habría pesado en el desgaste sería la diferencia de edad y los distintos planes familiares. En el ciclo, Gutiérrez explicó que Kika tendría un fuerte deseo de convertirse en madre (algo que incluso hizo público al someterse a un proceso de congelación de óvulos en 2025), mientras que Valenzuela, que ya es padre, no tendría intenciones de agrandar la familia. “A veces uno se cansa de ser la mamá de la pareja. Uno es para ser pareja y no para ser mamá. La diferencia de edad también pesa en algún momento del proyecto de vida”, reflexionó.

Cabe recordar que Gonzalo Valenzuela y Kika Silva comenzaron su historia de amor tras reencontrarse en la Gala del Festival de Viña del Mar 2023. Poco más de un año después, sellaron su relación con una ceremonia íntima en Maitencillo, en abril de 2024. Hoy, el final del vínculo abre una nueva etapa para ambos, lejos de los flashes, pero con muchas preguntas aún sin respuesta.

Kika Silva

Cómo descubrieron que Silvestre, el hijo con Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, padecía de epilepsia

Gonzalo Valenzuela suele ser muy activo en campañas de concientización contra la enfermedad neurológica que padece su hijo Silvestre: la epilepsia.

En 2023, en diálogo con la reconocida neuróloga Keryma Acevedo, Valenzuela reveló que su hijo, entonces adolescente de 16 años, padecía de este trastorno. Durante la entrevista, contó cómo descubrieron el diagnóstico y ofreció su testimonio como orientación para otros padres que atraviesen una situación similar.

Gonzalo recordó que el primer episodio de Silvestre se produjo en 2020 y lo difícil que fue para él ese momento: “Desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando. Silvestre estaba en un estado irreconocible”.

“(Silvestre) Estuvo inconsciente mucho rato después del ataque. Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados”, continuó con su emotivo testimonio.

Tras recibir atención de urgencia esa misma noche, se confirmó que Silvestre padece epilepsia, un trastorno cerebral que provoca convulsiones repetidas durante un período de tiempo.

En el marco de la campaña de concientización, el actor chileno aseguró que las personas que conviven con esta condición pueden llevar una vida plena y normal, siempre que estén bien informadas sobre la enfermedad.